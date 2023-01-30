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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「橘色惡魔」除夕夜表演完整公開！　文總送開工驚喜

記者皮心瑀／台北報導

日本京都橘高校吹奏樂部因去年受文化總會之邀來台參與國慶演出，精湛的表演在台掀起「橘色旋風」，文總春節特別節目《WE ARE我們的除夕夜》再邀橘高校演出，30日更公開完整演出，讓大家開工第一天不孤單。

▲▼日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

▲日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

橘高校的吹奏樂部是日本管樂大賽的常勝軍，由於團員身穿橘色制服，所以有「橘色惡魔」的稱號，因2022國慶適逢台日友情50週年，文總與慶籌會歷時半年多的時間邀請及協調，感謝各單位協助，才讓橘高校師生來台演出及返日都順利成功，而當時表演畫面在網路上短時間內累積至逾300多萬次的點閱。

文總日前宣布，《WE ARE我們的除夕夜》的壓軸卡司由橘高校吹奏樂部出動89位同學跨海參加演出，今天開工第一天，也公布完整演出，共帶來〈Winter Games〉、〈September 〉、〈Soran Funk〉、〈Memories of You〉及〈Sing Sing Sing〉五首曲目。

文總也透露，橘高校將在3月25日、3月26日舉辦畢業公演，並於日本時間2月12日早上10點開始售票，還分為現場及線上兩種票，提醒粉絲可以注意相關訊息。

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