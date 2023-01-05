受邀登文總《WE ARE》演出「鼓聲」　雲門：盼給每個人力量

▲雲門舞集將登《WE ARE》表演「鼓聲」。（圖／源日工作室提供）



生活中心／綜合報導

文化總會除夕特別節目「WE ARE 我們的除夕夜」製播跨界共演、世代共賞的全新節目，除了超人氣的歌手、樂團等堅強演出卡司，也邀請到不少重量級的藝文表團，其中以被外媒譽為「世界一流現代舞團」的雲門舞集最具指標性。雲門本次參與《WE ARE》，演出節目是由藝術總監鄭宗龍編作的「鼓聲」，期望在這個作品中，給每個人穩定的力量，找到屬於自己的節奏和態度，讓舞蹈成為勇敢迎接嶄新的開始。

文總在除夕夜推出以音樂會為主要型態《WE ARE》，邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊的盛大陣容。日前已公布的卡司包括：美秀集團、滅火器樂團、萬芳、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、告五人、馬念先、余佩真、TRASH、宇宙人、大支、MC耀宗、AKB48 Team TP等。

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此外，包括雲門舞集、灣聲樂團、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、阿根廷鋼琴家明馬丁等團隊也都加入《WE ARE》演容；節目主持人則由Sandy吳姍儒獨挑大樑，將於本周末(1/8)晚間在北流預錄主要段落，完整節目則將在除夕夜（1/21）晚間8至12時播出。

文總指出，受邀演出的雲門舞集，今年恰逢五十週年，將特別帶來由12位舞者呈現舞作「鼓聲Drumbeat」。這是雲門舞集藝術總監鄭宗龍於2021年編創的作品，音樂選用歐洲當代作曲家伊阿尼斯・澤納基斯（Iannis Xenakis）為非洲鼓而作的經典作品《Okho》，舞者的肢體在跳躍、扭轉及翻身之中，呼應鼓聲豐富的節奏，呈現獨特的身體語彙。

雲門舞集表示，本次演出的內容，以純粹的鼓聲演奏，讓舞者多變的肢體，展現生命最初的悸動。舞蹈源自於你我身體的動力，期望這個作品召喚大家心中更多的力量，也給觀眾祝福。

「為所有人起舞」是雲門創團的宗旨。除了正式劇場的公演，雲門每年在台灣不同城市舉行大型戶外演出，每場觀眾數萬，曾被西方媒體譽為「地表上最大的舞蹈演出」。自2020年起，鄭宗龍接續林懷民出任雲門舞集藝術總監，同年更與阿喀朗．汗、威廉．佛賽等，同時獲選入羅德里奇出版社出版的「五十位當代編舞家」。

《WE ARE》將於華視主頻道、公視台語台、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等頻道首播，國際影音串流平台Taiwan Plus則同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括YouTube、facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲。文總表示，2023《WE ARE》指導單位為文化部，感謝台酒、中華電信、beanfun!、昇恆昌、全家便利商店、雲豹能源、富邦集團、證券交易所、期貨交易所、集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心、麗寶樂園渡假區、第一銀行、華南銀行、合作金庫、兆豐銀行、彰化銀行、臺灣企銀的支持與協助。

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