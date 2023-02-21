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社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄輕軌又遭撞！大叔「紅燈直直衝」GG了！高捷要求償

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄輕軌又被撞了！今（21日）上班尖峰時刻，一名葉姓男騎士行經鼓山區北斗街時，不理會義交指揮，執意要闖紅燈，結果撞上列車車頭左側，當下人車倒地，左腳被機車壓傷，由路人幫忙抬車脫困，並送往醫院診治。高捷公司表示，如經警方確認為騎士違規，將針對設備損傷部分進行求償。

▲▼男騎士撞上輕軌列車。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲男騎士闖紅燈撞上輕軌列車。（圖／記者吳世龍翻攝）

高捷公司說明，這起事故發生在今日上午8點29分，高雄輕軌列車在C16文武聖殿站與C17鼓山區公所站間上行方向，行經北斗街口時，遭一部機車碰撞，司機員立即機警緊急停車，安撫車上旅客並回報行車控制中心，車上乘客沒有受傷，清車後引導至C17車站候車，或改搭其他交通工具。

▲高雄輕軌發生今年第2件事故。（圖／記者吳世龍攝）

▲女義交表示，當時男騎士不顧她揮舞雙手，執意闖紅燈。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄輕軌發生今年第2件事故。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄輕軌發生今年第2起事故。（圖／記者吳世龍攝）

目擊事發發生的義交表示，當時紅燈亮起，大家都在等紅燈，但是那個阿北就跑過去，她有提醒「不要跑過去，不要！」，結果下秒就撞上了！阿北被自己的機車壓倒在地，傻愣在地上無法動彈，有好心的路人幫忙抬機車協助脫困，當下她也趕緊協助指揮交通。

警方表示，53歲葉姓男子行經鼓山二路在北斗街右轉，未注意輕軌號誌，與北向行進中的輕軌左側車廂發生擦撞，葉男人車倒地，左腳疑似遭自己機車壓傷，由救護車送醫診治，意識清楚，無生命危險。初步了解輕軌駕駛及機車騎士均無飲酒情形，詳細肇因尚待進一步釐清。

▲列車左側車頭飾版局部損傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲列車左側車頭飾版局部損傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

高捷公司指出，事故初步判斷，輕軌列車為綠燈通行狀態，並有義交於路口指揮，應為機車騎士疑似未聽指揮，闖紅燈未遵守交通規則，擦撞行駛中的輕軌列車車頭左側，並造成車頭飾版局部損傷，目前於上午8點47分經警方蒐證完畢，事故列車已經可以移動，全線恢復正常運轉。

高捷公司表示，本事件為今年第2件事故，本案如經警方確認為機車騎士違規，高捷公司將針對設備損傷部分進行求償。

▲▼男騎士撞上輕軌列車。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲葉姓男騎士被送往醫院診治。（圖／記者吳世龍翻攝）

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