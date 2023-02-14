胡錫進逆風力挺「戒毒藝人」：允許演藝職業，接不接受由市場決定

▲在陸劇《狂飆》中扮演鍾阿四一角的戒毒藝人含笑（韓朴俊）。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸熱播劇「狂飆」戲裡戲外都造成話題，其中，一名演員「含笑」在2009年曾因吸毒入獄被網友揪出，已經戒毒10年的含笑該不該被永久封殺，也形成輿論上的熱戰。對此，《環球時報》前總編輯胡錫進今（14）日「逆風」發文力挺「含笑」，認為外界應把他當作改過自新者對待，包括允許他重操演藝職業，「公眾接受不接受他，由市場來決定。」

▲大陸《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

胡錫進表示，鑒於含笑出戒毒所已經10年，特別是他做過北京市戒毒形象大使，而且沒有再被發現有吸毒行為，「老胡個人主張社會應當把他作為改過自新者對待，給他出路，包括允許他重操演藝職業。公眾接受不接受他，由市場來決定。」

胡錫進認為，所有反對含笑復出的人都有表達態度的權利，公眾把對吸毒的痛恨聚焦到阻止含笑復出上來，這樣的市場博弈結果接受得接受，不接受也得接受，「不過，佔上風的意見不一定就是對的，老胡在尊重這個結果的同時，也想表達我的一些個人看法。」

胡錫進指出，對毒品當然要零容忍，禁毒永遠都在路上，這毫無問題，如何對待一個做了戒毒形象大使並且10年來沒有再被發現吸毒的藝人卻是另一回事，「鼓勵犯了錯的人在哪跌倒，經受應有且足夠的處罰後在哪再爬起來，對悔過者給予必要的包容，支持這樣的社會原則與打擊毒品同等重要。」

胡錫進主張對吸毒等犯罪必須零容忍，不過，他認為，含笑14年前吸毒被抓，進戒毒所三年，其聲譽也遭到毀滅性自殘，付出了沈重代價，在這之後他願意悔過自新，而且做了戒毒形象大使，此時如果能夠允許他重返演藝圈，展現的恰是正能量的感召力。這樣做是社會有秩序和有包容的平衡，體現的是既嚴厲又有溫度，更能夠激勵所有人，包括失足者進步。

▲《狂飆》劇組含笑在劇中畫面全數刪除。（圖／翻攝自微博）

胡錫進提到，一種相當普遍的看法認為，對劣跡藝人、尤其是曾經吸毒的藝人終身封殺不意味著不給他們出路，他們可以做重返演藝圈之外的任何其他事情，這種做法發出的信號就是永不原諒，「一些人可以堅持這樣的意見，主流輿論在特定時候也可以這樣做，但是我們的輿論場不應該長期形成這樣的公共態度。」

胡錫進強調，世界上沒有其他社會的演藝群體全部由沒有劣跡前科的藝人組成，中國輿論場可以在必要時呼籲「嚴打」，但不能把它作為世界唯一的長期要求，「當我們試圖形成幾無道德瑕疵的演藝群體時，很可能會從這個方向上為促成社會過度體制化、管制化添一把未必是我們初衷的推力。」