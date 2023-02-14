　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

胡錫進逆風力挺「戒毒藝人」：允許演藝職業，接不接受由市場決定

▲在陸劇《狂飆》中扮演鍾阿四一角的戒毒藝人含笑（韓朴俊）。（圖／翻攝微博）

▲在陸劇《狂飆》中扮演鍾阿四一角的戒毒藝人含笑（韓朴俊）。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸熱播劇「狂飆」戲裡戲外都造成話題，其中，一名演員「含笑」在2009年曾因吸毒入獄被網友揪出，已經戒毒10年的含笑該不該被永久封殺，也形成輿論上的熱戰。對此，《環球時報》前總編輯胡錫進今（14）日「逆風」發文力挺「含笑」，認為外界應把他當作改過自新者對待，包括允許他重操演藝職業，「公眾接受不接受他，由市場來決定。」

▲▼大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

▲大陸《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

胡錫進表示，鑒於含笑出戒毒所已經10年，特別是他做過北京市戒毒形象大使，而且沒有再被發現有吸毒行為，「老胡個人主張社會應當把他作為改過自新者對待，給他出路，包括允許他重操演藝職業。公眾接受不接受他，由市場來決定。」

胡錫進認為，所有反對含笑復出的人都有表達態度的權利，公眾把對吸毒的痛恨聚焦到阻止含笑復出上來，這樣的市場博弈結果接受得接受，不接受也得接受，「不過，佔上風的意見不一定就是對的，老胡在尊重這個結果的同時，也想表達我的一些個人看法。」

胡錫進指出，對毒品當然要零容忍，禁毒永遠都在路上，這毫無問題，如何對待一個做了戒毒形象大使並且10年來沒有再被發現吸毒的藝人卻是另一回事，「鼓勵犯了錯的人在哪跌倒，經受應有且足夠的處罰後在哪再爬起來，對悔過者給予必要的包容，支持這樣的社會原則與打擊毒品同等重要。」

胡錫進主張對吸毒等犯罪必須零容忍，不過，他認為，含笑14年前吸毒被抓，進戒毒所三年，其聲譽也遭到毀滅性自殘，付出了沈重代價，在這之後他願意悔過自新，而且做了戒毒形象大使，此時如果能夠允許他重返演藝圈，展現的恰是正能量的感召力。這樣做是社會有秩序和有包容的平衡，體現的是既嚴厲又有溫度，更能夠激勵所有人，包括失足者進步。

▲▼陸劇《狂飆》演員被起底吸過毒　劇組發聲明刪畫面。（圖／翻攝自微博）

▲《狂飆》劇組含笑在劇中畫面全數刪除。（圖／翻攝自微博）

胡錫進提到，一種相當普遍的看法認為，對劣跡藝人、尤其是曾經吸毒的藝人終身封殺不意味著不給他們出路，他們可以做重返演藝圈之外的任何其他事情，這種做法發出的信號就是永不原諒，「一些人可以堅持這樣的意見，主流輿論在特定時候也可以這樣做，但是我們的輿論場不應該長期形成這樣的公共態度。」

胡錫進強調，世界上沒有其他社會的演藝群體全部由沒有劣跡前科的藝人組成，中國輿論場可以在必要時呼籲「嚴打」，但不能把它作為世界唯一的長期要求，「當我們試圖形成幾無道德瑕疵的演藝群體時，很可能會從這個方向上為促成社會過度體制化、管制化添一把未必是我們初衷的推力。」

ET快訊
快訊／金鐘視帝宣布結婚！　11年設計師女友變老婆
快訊／抓到了！外役監脫逃　汐止網咖被逮
等到了！麥當勞「15層無敵大麥克」限28天吃　還有香雞大麥克
17歲少年參加「調酒挑戰」！　倒臥店外死亡
快訊／「郭台銘希望代表國民黨戰2024」　王金平：他想參加初
幫澎恰恰還清巨債就搞消失！　他撕破臉轟：我瞎了眼
快訊／「沒有郭柯配」　郭台銘：不曉得哪裡傳出來
快訊／鬆口「能為台灣做事義不容辭」　郭台銘：不計較任何形式
快訊／范少勳結婚生女！　女兒正面大眼萌照曝光
不只星雲大師有「珍珠般舍利子」　傳他們荼毘後遺留舍利花

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

喜迎情人節垃圾桶！　陸單身狗爽撿千元大鈔、金鐲鮮花

胡錫進逆風力挺「戒毒藝人」：允許演藝職業，接不接受由市場決定

2年前丟兒女墜15樓慘死！狠父突寫3封懺悔信　妻：必須看你們死

情人節誰亂發誓！　浙江舟山「海誓山盟碑」碎成數塊散落一地

大四學生放棄考研究所「捐骨髓救妹妹」　她自責：耽誤姐姐未來

「餐飲店氣爆」3店員站門口直接噴飛　摩托車經過差點被門框穿身

大白天搶劫！港男揮舞30cm牛肉刀　倒楣老婦被狂揍滿臉血

你是秦始皇後裔嗎？　流傳至今「4個姓氏」可能性極高

黑龍江上空出現神秘飛行物　民眾驚呆：光影由大到小速度飛快

人妻「肉體大戰高官」爽上位！老公「樂戴綠帽」換升天...下場曝

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

奶貓吃肉泥！瘋狂用臉洗碗　下秒趴在貓砂盆斷電超熟睡

自閉症男童祈福「拒鑽轎腳」　粉紅超跑停5mins靠近賜福

阿伯行動不便仍跟隨媽祖　爸媽帶小孩跪地求保佑！

吉祥物蛙街上遇舞獅表演　牽暴龍下戰帖全程躲身後

喜迎情人節垃圾桶！　陸單身狗爽撿千元大鈔、金鐲鮮花

胡錫進逆風力挺「戒毒藝人」：允許演藝職業，接不接受由市場決定

2年前丟兒女墜15樓慘死！狠父突寫3封懺悔信　妻：必須看你們死

情人節誰亂發誓！　浙江舟山「海誓山盟碑」碎成數塊散落一地

大四學生放棄考研究所「捐骨髓救妹妹」　她自責：耽誤姐姐未來

「餐飲店氣爆」3店員站門口直接噴飛　摩托車經過差點被門框穿身

大白天搶劫！港男揮舞30cm牛肉刀　倒楣老婦被狂揍滿臉血

你是秦始皇後裔嗎？　流傳至今「4個姓氏」可能性極高

黑龍江上空出現神秘飛行物　民眾驚呆：光影由大到小速度飛快

人妻「肉體大戰高官」爽上位！老公「樂戴綠帽」換升天...下場曝

「我們與2沒有距離！」洪總情人節狂被撩羞喊：哎呦喂呀

22種配菜任意選擇！天丼專門店推出「自由配」　最低129元吃得到

客人留言嗆8字！餐廳遭1星負評　他還原真相嘆：Google評論該廢除

PChome小編蹭熱度慘遭酸！聞氫哥一句話狠打臉　網友怨真心難用

李大維當選海基會董座　盼陸「以民為念」讓兩岸兩會恢復溝通

穩定交往必看！「關係練習題」判斷進入婚姻的關鍵

談不入閣原因　潘孟安透露2024扮演角色

2023葛萊美獎紅毯太有趣！Adele驚喜同框巨石強森　最難忘的造型盤點

只為3分鐘主燈秀！蔣市府爆「動員賞燈」　公務員被迫下班時間奔國館

史努比控看過來！巡迴展台中登場　限定周邊商品還有超Ｑ充氣公仔

大陸熱門新聞

這「4個姓氏」可能是秦始皇後裔

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

丟兒女墜15樓慘死！狠父突然寫3封懺悔信

這電子廠太狠了　徵人竟考「莊荀思想」

人妻「肉體大戰多名高官」爽上位！

男吃生蠔驚見活蟲蠕動　店家嗆客不懂「營養價值高」

300元狗糧也敢餵！狗狗吐血身亡腸爛掉

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

孫上課求救遭忽略亡！爺一聽也去世

發11萬篇論文　假冒期刊撈8千萬

情人節誰亂發誓！ 浙江舟山「海誓山盟碑」碎成數塊散落一地

黑龍江上空出現神秘飛行物

每天準時回家　她翻老公手機傻了

爽嗑生蠔驚見「噁蟲蠕動」　店家嗆：這營養更高

更多熱門

相關新聞

警界狗仔抓到自己人吸毒　落網拒解鎖手機

警界狗仔抓到自己人吸毒　落網拒解鎖手機

台北市警局爆發警員吸毒醜聞！警專27期畢業的南港警備隊警員王柏勛因長期執勤時間打瞌睡、偷勤，延押案件及分局內勤作業公文遭到督察系統盯上，經過南港警分局督察系統開啟專案，派出靖紀小組跟監蒐證，發現王員多次外出與毒品人口接觸，南港警分局2022年11月報請新北地檢署指揮偵辦，並於2月13日持搜索票發動搜索，結果在王員住處查獲毒品安非他命一包，王員知法犯法持有吸食毒品，訊後遭警方依觸犯毒品危害防制條例移送。

夯劇毒販演員為吸毒前科道歉！瞞10多年「污點洗不乾淨」

夯劇毒販演員為吸毒前科道歉！瞞10多年「污點洗不乾淨」

爆紅男星親切送粉絲簽名照「被高價轉賣3.5萬」

爆紅男星親切送粉絲簽名照「被高價轉賣3.5萬」

夯劇毒販演員被起底真吸毒！　劇組急發聲明刪畫面

夯劇毒販演員被起底真吸毒！　劇組急發聲明刪畫面

剛出獄又偷竊　孫生母親判刑1年

剛出獄又偷竊　孫生母親判刑1年

關鍵字：

胡錫進吸毒戒毒藝人狂飆含笑

讀者迴響

熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

陳冠希突公開「歐陽娜娜照片」！

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

星雲燒出「珍珠舍利子」！醫揭2種可能

陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

快訊／27歲男星陳屍遊民收容所！「吞過量藥物暴斃」

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

即／星雲舍利子被指從淘寶盜照　佛光山3項回應曝

李靚蕾怒嗆王力宏：惡意造謠

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

即／又有外役監受刑人脫逃　刑事局發布緊急查緝專刊

今晚限定！身分證中「5233」晚餐免費

台灣跑酷男失足「3樓直墜B1」　驚悚畫面曝光

更多

最夯影音

更多
最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身
台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面