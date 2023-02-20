陸兩會前黨政人事非同步　張競：「這細節」看北京實際政務運作

▲ 大陸今年三月初即將召開兩會。（資料圖／CCTV）

記者任以芳／綜合報導

大陸即將在3月4日召開兩會，外界觀望在這之前還會有什麼政治集會或人事異動。對此，中華戰略學會資深研究員張競指出，從二十大後到兩會召開前，確實存在黨政人事「非同步」現象。依照目前運作，特別是中共對外之外事往來與軍事外交，還是以當前國家中央軍委成員負責，由此可見，北京在政治運作上是「以黨領政」，政務運作則是維護與遵從國家體制。

張競指出，首先中央政治局將召開全體會議，依據《中國共產黨章程》第二十二條：「中央委員會全體會議由中央政治局召集，每年至少舉行一次。中央政治局向中央委員會全體會議報告工作，接受監督。」通過決議以便召開中國共產黨第二十屆中央委員會第二次全體會議。

張競稱，中國共產黨第二十屆中央委員會第二次全體會議，將會緊接著中央政治局全體會議後隨後召開；其議程將會安排審議以便通過中央政治局所提出，擬向十四屆全國人大一次會議推薦之國家機構領導人員人選建議名單，以及擬向全國政協十四屆一次會議推薦之全國政協領導人員人選建議名單；並通過決議，以便決定將這兩個建議名單分別向十四屆全國人大一次會議主席團和全國政協十四屆一次會議主席團推薦。

由於，去年十月中國共產黨第二十次全國代表大會剛落幕，依照正常過往程序，二十大落幕後，緊接著召開第二十屆中央紀律檢查委員會以及中央委員會第一次全體會議，透過會議議程完成中國共產黨黨內高層人事安排。但當中國共產黨黨內高層人事定案後，依據以黨領政以及以黨領軍政治架構，接續下來就要透過全國人民代表大會體制，配合調整各個相應政府高層職位以及解放軍關鍵職缺。但這一次出現人事提前異動情況。

▲ 中華戰略學會資深研究員張競。（圖／記者任以芳攝）

對此，張競認為，從二十大後到兩會召開前，確實存在黨政人事「非同步」現象，有些是透過個別調整方式解決，比方說是秦剛接任外長，但有些仍是繼續由國家體制保持運作，直至兩會通過新人事安排，才會由新人擔綱。

張競也舉例，黨的中央軍委班子成員已經確認，同時未來職務接替狀況亦可明確推估出結果，但目前運作，特別是對外之外事往來與軍事外交，仍是以當前國家中央軍委成員負責其事，由來可以看出，北京在政治運作上是以黨領政，但政務運作上仍是相當維護與遵從國家體制。

