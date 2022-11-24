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中國將設南海防空識別區？　張競：他國偵蒐涵蓋範圍是關鍵

▲殲-16。（圖／CFP）

解放軍殲-16戰機。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

中國近年不斷在南海加深主權宣示力度，許多西方專家學者推測為有效掌控空中動態及情報偵蒐，北京將會劃設南海防空識別區。對此，中華戰略學會研究員張競分析，只要目前解放軍在南海空防體系，能順利掌握香港與三亞飛航情報，及其他南海空域的他國情報，原則上就不太可能另行劃設防空識別區。

張競於新加坡《聯合早報》以「東海防空識別區未干擾民航活動」為題，撰稿分析劃設南海防空識別區可能性，全文如下：

中國劃設東海防空識別區九周年，2013年11月23日由新華社發布《中華人民共和國政府關於劃設東海防空識別區的聲明》，援引《中華人民共和國國防法》《中華人民共和國民用航空法》以及《中華人民共和國飛行基本規則》等三項國內法規，作為劃設東海防空識別區之法理基礎。

中國國防部則是根據前述聲明，在當日同時發布《中華人民共和國東海防空識別區航空器識別規則公告》，要求進入東海防空識別區的航空器，必須依據該識別規則，提供飛行計畫識別、無線電識別、應答機識別以及標志識別等四種識別方式；並且要求服從東海防空識別區管理機構，換言之就是中華人民共和國國防部，或是其授權單位指令。航空器若不配合識別或拒不服從指令，解放軍將采取防禦性緊急處置措施。

幾年前當北京宣布劃設東海防空識別區時，西方世界以及西太平洋周邊國家，基本上都采取極為強勢姿態提出負面反應。整體說來，這些國家本身就已經劃設防空識別區，完全是依據雙重標準來論斷中國劃設防空識別區。

▼大陸劃設東海防空識別區。（圖／翻攝張競臉書）

▲大陸劃設東海防空識別區屆滿八週年。（圖／翻攝張競臉書）

盡管面對諸多政府發出強烈異議，北京還是不為所動並未多做辯解；但很快狀況就開始有所轉變，許多國家雖在政治立場上，仍然表達不接受此等規範，卻對該國所轄民航業者，接受中國所提識別要求規範，提供相關資訊，並且在飛航進入東海防空識別區時，配合識別程序，先是采取默許態度，隨後更是明確表達，無意干涉民航業者與私人飛航活動，依據北京所提的識別規範，遵從在東海防空區內之識別程序與要求。

經過九年來之具體實踐過程，東海防空識別區各項識別規範，從未成為民用航空活動干擾因素，卻對其他國家利用民航活動，作為掩護在中國大陸周邊，派遣空中載具進行情報搜集活動，產生相對性之負面沖擊，從而約制其活動範圍與改變其作業模式。

特別是當解放軍空防單位掌握民航活動資訊，甚至是與民航管制導航體系建立資訊交聯網絡，順利過濾與掌握東海防空識別區內民航活動，自然就讓空中情報搜集載具無所遁形；同時亦讓情報搜集飛航活動，在無法運用民航活動掩飾飛航軌跡後，自然遠離民用航空航路，反而在無形中增加該空域民用航空活動之安全性。

回顧當年歐美等國政府機構、智庫學者專家以及媒體評論內容，許多繪聲繪影無限上綱聲稱，北京劃設東海防空識別區後，將會擴張其主權聲索範圍，或是對民用航空活動產生威脅。就目前依據東海防空識別區識別管制作業實際運作狀況來說，前述政治指控都未成為事實。此種不負責任之誇張斷言，西方學者專家胡扯失實遭到打臉，恐怕不知道會腫到何種程度？

▼中國在南海永暑礁上建設的建築與設施。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中國在南海永暑礁上建設的建築與設施。（圖／達志影像／美聯社）

特別是當時有許多政治評論者與軍事觀察家都認為，中國很快就會緊接著劃設南中國海防空識別區；當時筆者獨排眾議，依據華南沿海空域西方國家情報偵搜飛航經常性活動空域，對比香港與三亞飛航情報區涵蓋範圍，認為解放軍空防體系，已可透過前述兩個飛航情報區之民用航空管制權責機構，獲得足夠民用航空活動資訊，並且經由適當過濾解讀，掌握並辨識敵對情報偵搜飛航活動軌跡，因此應無須劃設南中國海防空識別區。

事實證明，中國直到目前，確實未劃設南中國海防空識別區，顯然筆者所作研判之準確性，遠高於人雲亦雲跟著瞎起哄之西方學者專家。不過整個南中國海軍事活動情勢在過去九年來，確實產生許多變化，未來中國是否可能劃設南中國海防空識別區？到底會讓北京思考劃設南中國海防空識別區之驅動因素為何？

基本上，中國當初會劃設東海防空識別區的最主要因素，在於國際民航組織當初劃設與分配大陸沿海各飛航情報區時，將東海與黃海空域劃由仁川飛航情報區，以及福岡飛航情報區負責管制，因此解放軍空防體系無法獲得東海與黃海空域足夠之民用航空資訊，以便過濾與識別他國空中情報偵察與搜集載具之飛航動態，所以才不得不劃設東海防空識別區，以掌握民用航空活動資訊。

▼大陸「殲-11」戰鬥機。（圖／國防部提供）

▲▼「殲-11」戰鬥機。（圖／國防部提供）

因此只要目前解放軍在南中國海之空防體系，能夠順利掌握香港與三亞飛航情報區涵蓋空域外，其他南中國海空域之他國情報偵搜飛航活動，原則上就不太可能另行劃設防空識別區。因此南中國海民用航空活動密集程度，與他國情報偵搜飛航活動涵蓋範圍，再加上解放軍空防體系識別與掌握空中動態能力，將是未來北京是否有需求劃設南中國海防空識別區的主要因素。

不過不論北京劃設防空識別區真正因素為何，西方各國必然還是會發動輿論攻勢提出各種政治指控，不管內容如何荒誕無稽，到最後還是要靠具體實踐狀況，才能證明這些宣傳機器與政治官媒所言不實。

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