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俄烏和談越來越難？　陸官媒分析中美慕尼黑會見「釋出3信號」

▲▼烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）23日在聯合國大會上與中國外交部長王毅，在場邊會面， （圖／翻攝自twitter／@DmytroKuleba）

▲烏克蘭外交部長庫列巴先前與時任中國外交部長王毅會面。 （圖／翻攝自twitter／@DmytroKuleba）

記者任以芳／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日在德國慕尼黑安全會議場邊與大陸王毅會晤，這是自中國偵察氣球1月底入侵美國領空而導致美中緊張加劇以來，兩國高層首次會面。大陸官媒旗下自媒體《牛彈琴》發文指出，這是一次非常特殊的會見，並且列出三點不尋常的訊號，包括烏克蘭高度重視中國來訪，中國也用自己方式促進「俄烏和談」，但是和談似乎越來越難。

針對中美在德國慕尼黑會晤，大陸官媒旗下自媒體《牛彈琴》今發文，首先指出最大的特殊性，一是會見的對象，是烏克蘭外長庫列巴；二是會見的背景，烏克蘭危機是慕安會最大的熱點，按照外交部公布的行程，王毅接下來還將前往莫斯科。

文章稱，「這個關鍵時刻，中烏高級外交官在慕尼黑又見面了。」自從俄烏衝突爆發後，王毅和庫列巴至少有過四次公開接觸，兩次電話交談，第一次是去年3月1日，第二次是4月4日，都是開戰後不久。然後在去年9月22日，兩人赴紐約聯大開會見面，再來就是慕尼黑。

▲▼中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席「慕尼黑安全會議」。（圖／路透）

▲中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席「慕尼黑安全會議」。（圖／路透）

這次特殊的會見，至少釋放三個信號。第一個信號，烏克蘭對中國的高度重視。王毅與庫列巴四次接觸都是「應約」，即使過程中王毅的職務有所變化，但不變的，都是「應約」會見庫列巴。

文章強調，「所謂『應約』，應該是烏克蘭主動提出，兩人於是開始接觸。很顯然，烏克蘭高度重視中國。」

第二個信號，中國在以自己方式勸和促談。針對烏克蘭危機，王毅在慕尼黑曾表示，「中國不是烏克蘭危機的當事方，我們沒有袖手旁觀，不去火上澆油，更反對趁火打劫。中國所做的一切，歸結為一句話，就是勸和促談。」

「中國的方式，肯定不是提供武器讓雙方接著打，而是以自己的方式努力勸和促談。」

王毅還透露中方的一個重大行動，在烏克蘭危機一周年之際，中方將發表一份關於政治解決烏克蘭危機的立場文件。「這才是真正的勸和促談。相信接下來去莫斯科。」

▲▼ 俄烏戰爭,烏克蘭,戰場。烏克蘭東部頓巴斯地區，路邊一輛汽車被毀。（圖／路透）

▲烏克蘭東部頓巴斯地區，路邊一輛汽車被毀。（圖／路透）

第三個信號，（俄烏衝突）和談似乎越來越難了。文章作者強調，「這完全是『個人』的理解。去年3月1日，衝突爆發後的兩人第一次電話中，庫列巴向王毅介紹烏俄首輪談判情況。結束戰事是烏方的最優先任務，盡管當時談判進展並不順利，烏方仍保持冷靜，願繼續推進談判。「但結果呢？談判無果而終。」

這次慕尼黑演講，王毅對外界披露一個細節，衝突發生的第二天起，中國最高領導人提議，通過對話尋求政治解決爭端。俄烏雙方曾舉行多輪談判，取得重要進展，和平協議的框架已經擺在桌子上。但遺憾的是和談中斷了，一切都回到原點。

有些勢力是誰？該文稱，「大家應該都清楚。」王毅這次也向歐洲發出靈魂三問，「希望歐洲的朋友們（強調不是西方）能夠冷靜思考，作出什麽樣的努力才能使戰火停下來，搭建什麽樣的架構才能使歐洲實現長治久安，發揮什麽樣的作用才能使歐洲實現戰略自主？」

文章分析，在烏克蘭看來，現在不是和談的時候，除非俄軍先撤離烏克蘭土地。烏克蘭總統澤連斯基也曾公開表示，「對（與普丁）見面沒興趣，對會談也沒興趣」。去年開戰之初，烏克蘭還有和談的緊迫感。經過近一年的戰鬥，烏軍已經穩住陣腳，在西方全力援助下，烏克蘭希望通過戰鬥將俄軍趕出烏克蘭，怎麽肯輕易談判？

文章強調，「如王毅所說，烏克蘭背後的某些勢力，可能還有著更大的戰略目標。在這種背景下，勸和促談，也是非常艱難的。」

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