蘇納克談俄烏戰爭：中國應扮演負責任角色

▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）出席慕尼黑安全會議。（圖／路透）



文／中央社

英國首相蘇納克18日出席慕尼黑安全會議，回應主持人提問時說，面對像俄烏戰爭這樣的情況，中國「必須扮演負責任的角色」，他會敦促中方這麼做。

蘇納克（Rishi Sunak）18日在「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）主舞台接續美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）之後發表演說，並與主持人對談、接受聽眾提問。稍早中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅也在同一個場地演說。

主持人詢問，王毅提到中國將提出和平方案，蘇納克是否相信中國可在俄烏戰爭發揮「調解」功能，蘇納克回應，面對像俄烏戰爭這樣的情況，中國「必須扮演負責任的角色」。

主持人追問，蘇納克是否企圖向中方傳達「不要幫助俄羅斯」、否則將面臨制裁，蘇納克表示，無論是針對白俄羅斯或其他國家，英方的立場都很清楚：俄羅斯必須被國際社會徹底孤立。

有鑑於白俄羅斯以行動直接支持俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略，英國去年3月、在俄羅斯全面侵略烏克蘭後約一週內，即對白俄羅斯實施制裁。

關於中國能扮演的角色，規劃與王毅會晤的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在慕尼黑安全會議期間對烏克蘭媒體簡報表示，他期待能與王毅進行「具建設性」的對話，烏方相信確保「領土完整」此一原則不被破壞符合中國根本利益，而這對中方來說，也理應是有力論點。庫列巴在慕尼黑舉行的記者會重申此一立場，並稱中國能扮演建設性角色。

庫列巴昨天預告，已排定在慕尼黑安全會議期間舉行超過10場雙邊會談，包括與北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）；他在慕尼黑的主要目標是推動各國儘快交運對烏軍援、促成各國未來向烏方供應戰機，以及與各方討論烏克蘭加入北約、烏方提出的和平方案等議題。

值得注意的是， 前烏克蘭駐德大使、去年11月接任烏克蘭副外長的梅爾尼克（Andriy Melnyk）曾在今年1月下旬表示，烏、中關係正在被「重新衡量」，他推斷北京仍在思考如何處理對俄關係，但北京在俄烏戰爭採取的立場稱不上是「中立」。

不過，梅爾尼克隨後在2月初表示，中國有可能調整對俄烏戰爭的態度並採取對烏克蘭較有利的立場。他並說，烏方察覺中方的「中立」立場、中方對這場戰爭態度保留，但烏方期待中方的立場可以、也應該轉而支持基輔，且不再從中國與「西方集體」的對抗關係這個角度看待烏克蘭。

他認為，儘管不容易，烏克蘭仍有機會說服中國：站在烏克蘭這一邊符合中國的國家利益。

慕尼黑安全會議17至19日舉行，今年首次未邀請俄羅斯參與。