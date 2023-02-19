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慕尼黑安全會議聚焦俄烏　北約盼團結對抗中俄威權

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）以視訊方式，在慕尼黑安全會議上進行開幕演講。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）以視訊方式，在慕尼黑安全會議上進行開幕演講。（圖／路透）

文／中央社

俄烏戰爭即將屆滿週年，全球政要17日出席慕尼黑安全會議，烏克蘭總統澤倫斯基形容，烏俄之戰猶如大衛對抗巨人歌利亞，北約秘書長則呼籲民主自由國家團結對抗威權。

●澤倫斯基以巨人歌利亞形容俄羅斯將倒下
全球最重要外交和安全論壇慕尼黑安全會議17日揭幕，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在開幕演講時，將俄羅斯的侵略比喻為以小博大的大衛與歌利亞之戰，強調巨人歌利亞「無論如何將在今年倒下」。

人在基輔的澤倫斯基透過視訊演說，首先感謝在場各國領袖協助抵禦俄軍侵略，同時呼籲加快軍援速度，「速度攸關烏克蘭人民的性命」、「除了烏克蘭勝利，沒有其他選項」。

他將烏克蘭比喻為聖經故事對抗巨人歌利亞的大衛，指出大衛非贏不可，但也要有彈弓才能打敗巨人，因此烏克蘭需要更多武器。

●中俄關係日益密切 北約秘書長盼團結對抗威權
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）17日就中國與俄羅斯之間日益緊密的關係發出警告，敦促相信「民主與自由」的國家團結對抗威權力量。

史托騰柏格在慕尼黑安全會議場邊說，北約「正密切關注中俄之間日益密切且更加堅固的關係。」他說，中俄正一同舉行軍事演習與海空巡邏。

史托騰柏格表示：「當威權強國走得愈近、合作愈加緊密，更重要的是，相信民主與自由的我們在北約內團結一致，並與全球夥伴站在一起。」

他還說，中國正緊盯俄烏戰事，「如果俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）獲勝，將影響中國未來的評估與決策」。

●慕尼黑安全會議 德法籲應對俄烏戰爭長期化
全球政要雲集的慕尼黑安全會議17日登場，歐洲領頭羊的德、法呼籲做好應對俄烏戰爭長期化的準備。

德、法領袖表示會加強援烏，但也警告戰爭恐會拖更長。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）說「為一場長期戰爭做準備是明智作法」；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也說「我們準備承受一場長期衝突」。

馬克宏還暗示俄烏戰事最終仍不免要透過談判解決。即便他認為當前還不到與俄國總統普丁談判的時候，但講到與俄國最終互動時，馬克宏仍提出「對話」「重新接觸」等語彙。

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）。（圖／路透）

●賀錦麗批俄違反人道罪 指中俄關係加深令人憂心
美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）18日指出，俄羅斯在烏克蘭犯下「違反人道罪」；她並對莫斯科入侵烏克蘭以來，中國加深對俄羅斯的關係感到憂心。

賀錦麗在慕尼黑安全會議上發言指出，「倘若普丁認為他可以撐得比我們久，他就大錯特錯。時間不是站在他的那一邊」。

賀錦麗說：「的確，我們看到北韓和伊朗等國家運送武器援助俄羅斯發動的殘酷戰爭。我們也對北京自戰爭爆發以來，加深和俄羅斯的關係感到憂心。」

「展望未來，中國對俄羅斯提供致命支持的任何舉措只會助長侵略，導致殺戮持續，進一步破壞建立在規則基礎上的國際秩序。」

●俄軍發動新飛彈攻勢 烏克蘭西部傳出隆隆爆炸聲
烏克蘭面臨俄羅斯新一波飛彈攻勢，烏克蘭西部赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi）政府官員表示，當地通報兩起爆炸。基輔當局為預防俄軍對電網發動攻擊，已對多處實施限電措施。

赫梅利尼茨基州州長表示，位於基輔以西274公里的赫梅利尼茨基市聽到兩起爆炸。

就在18日上午烏克蘭全國發布空襲警報不久後，烏克蘭南部和東部多州當局警告，可能會實施預防性停電措施，以降低俄軍可能的空襲對電網造成的破壞。

●瓦格納集團宣稱 攻占巴赫姆特附近村落
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）17日宣稱，已攻占烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）附近的帕拉斯科維夫卡村（Paraskoviivka）。

普里格津表示：「帕拉斯科維夫卡村的聚落完全在瓦格納集團掌控之下。儘管彈藥供應受阻、嚴重損失和戰鬥血腥激烈，兄弟們已經完全攻占帕拉斯科維夫卡村整個區域。」

▲▼美國估計，瓦格納傭兵集團自開戰以來已有逾3萬士兵死傷。俄羅斯克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar）也可見有瓦格納集團士兵的墳墓。（圖／路透）

▲美國估計，瓦格納傭兵集團自開戰以來已有逾3萬士兵死傷。俄羅斯克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar）也可見有瓦格納集團士兵的墳墓。（圖／路透）

●白宮：估計俄國瓦格納傭兵死傷逾3萬
美國白宮17日表示，俄羅斯去年2月24日揮師入侵烏克蘭以來，傭兵組織瓦格納集團死傷超過3萬人，其中約9000人陣亡。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）17日在例行記者會說，據美方估算，去年12月以來在烏克蘭喪命的瓦格納士兵，有90%為囚徒。

●美國防部：首批烏軍結訓 可操作M2布萊德雷戰車
美國五角大廈17日表示，首批烏克蘭軍人約635人於駐德美軍基地完成為期5週訓練，包括基本戰時訓練以及M2布萊德雷步兵戰車聯合兵種操演，可為烏軍即將發動的反攻提供助益。

五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）17日發表聲明指出：「本週，首批烏軍營級單位在德國格拉芬韋赫（Grafenwoehr）營區完成M2布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicle）的聯合兵種訓練。」

他並補充，一個機械營和一個野戰砲兵營已於2週前展開受訓，另外2個營將於下週開始受訓。

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