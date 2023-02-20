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大陸 大陸焦點 特派現場

中美不只為氣球事件交鋒　陸外交部：對台灣問題要信守政治承諾

▲▼）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與中國國務委員兼外交部長王毅會晤。（圖／路透社）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國務委員兼外交部長王毅在慕尼黑會晤。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

中央外事工作委員會辦公室主任王毅與美國國務卿長布林肯（Antony Blinken）18日在德國慕尼黑安全會議場邊會晤，應外媒提問，大陸外交部發言人汪文斌今（20）日再次重申中國嚴正抗議的立場。他強調，美國在飛艇事件上是典型濫用武力，如果要借題發揮，中國奉陪到底。並且再次重申美國要尊重歷史事實，將不支持「台獨」的表態落到實處。

中國外交部今舉行例行記者會，有外媒提問，「美方表示，美中雙方在出席慕尼黑安全會議期間舉行會見十分重要，發言人能否介紹更多情況？」

汪文斌介紹，應美方請求，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在出席慕尼黑安全會議期間，同美國國務卿布林肯非正式接觸。

汪文斌在記者會上再次引述強調王毅明確態度，清楚表明中國在飛艇事件上的嚴正立場，指出美方所作所為是典型的濫用武力，明顯違反國際慣例和民用航空公約，中方強烈不滿，嚴正抗議。

▲▼中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席「慕尼黑安全會議」。（圖／路透）

▲中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席「慕尼黑安全會議」。（圖／路透）

王毅指出，美國才是全球最大監控偵察國家，高空氣球多次非法飛越中國上空，沒有資格對中國污蔑抹黑。美方要做的是拿出誠意，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。如果美方執意借題發揮、炒作升級、擴大事態，中方必將奉陪到底，一切後果將由美方承擔。

王毅強調，在烏克蘭問題上，中國堅持原則、勸和促談，一直發揮著建設性作用。中俄全面戰略協作夥伴關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，是兩個獨立國家主權範圍之內的事情。我們從不接受美國對中俄關係指手畫腳甚至脅迫施壓。美國作為一個大國，理應推動危機政治解決，而不是拱火澆油，趁機牟利。

王毅最後向美方再次重申，要維護台海穩定，就必須堅定反對「台獨」，真正堅持一個中國原則。美方在台灣問題上要尊重歷史事實，信守政治承諾，將不支持「台獨」的表態落到實處。

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