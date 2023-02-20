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維尼奧夫斯基小提琴大賽金獎前田妃奈來台演出

▲年僅廿歲的日本小提琴家前田妃奈來台演出 。（圖／新象提供）

▲年僅廿歲的日本小提琴家前田妃奈來台演出 。（圖／新象提供）

生活中心／台北報導

波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽，是當前全球歷史最久的國際小提琴大賽，歷屆冠軍如歐伊斯特拉赫父子（David and Igor Oistrakh），皆於音樂史上佔有一席之地。2022年第16屆大賽冠軍，日本小提琴家前田妃奈（Hina Maeda），從41位國際年輕好手中脫穎而出。金獎得主超過60場的世界巡演音樂會，亞洲首站就在臺灣！與大賽相隔僅四個月，新象安排前田妃奈2023年2月20~26日，以兩場獨奏會、一場雙首協奏曲巡迴全臺三地，臺灣樂迷將能搶先一睹淳樸誠摯的冠軍風采。

年僅20歲的前田妃奈於2022年大賽中，以精鍊的琴藝、真摯的穿透力、發自內心愛音樂的喜悅、強大的感染力與魅力，感動了現場評審與觀眾，更將全球樂迷都席捲進她迷人的笑容與澎湃的琴音。其決賽演奏維尼奧夫斯基第二號及布拉姆斯小提琴協奏曲影片，合計超過10萬次欣賞及一致好評，創造線上與線下都風靡的「前田熱」。其發自內心愛音樂的喜悅，透過琴音傳達到所有觀眾的心。除了首獎之外，前田妃奈也一舉摘下四項特別獎──最佳維尼奧夫斯基隨想曲、最佳維尼奧夫斯基協奏曲、最佳奏鳴曲、最佳布拉姆斯作品。

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2月20日臺中國家歌劇院中劇院、2月23日高雄衛武營國家表演廳《前田妃奈小提琴演奏會》，由備受國際樂壇矚目的鋼琴家王佩瑤，與前田妃奈合作演出。王佩瑤現任國立臺灣藝術大學音樂系客座教授，留美近25年，受紐約時報、舊金山時報和華盛頓時報推崇「如詩人般的獨特風格和細膩的觸鍵，加上充滿張力的詮釋，是位傑出的音樂家。」

王佩瑤已與前田妃奈展開排練，她表示，「在與妃奈短短幾小時的相處中，很快就能明白，妃奈為什麼受大會評審的青睞。妃奈的音樂非常具有渲染力。從大賽的紀錄影片中，看到她，讓人想到年輕以來，每一次上台，都是燃燒自己一部分的人生。她的每一顆音符，都迫不及待要跟聽眾講故事，音色層次多變。也許前一秒還在喝水、簽節目單，下一秒她拿起琴，她能即刻進入一個完全獨當一面、展現站在國際舞台的獨奏家姿態──以她20歲的年紀，這十分不易。這次非常榮幸能與妃奈合作，她選的曲目很多元，如同敘述各式各樣的美好文章，也希望大家能來聆聽她的演出。」


2月26日臺北國家音樂廳《前田妃奈協奏曲之夜》，重現大賽時撼動人心的維尼奧夫斯基第二號小提琴協奏曲外，更選了柴科夫斯基最著名的小提琴協奏曲。前田妃奈表示，她的啟蒙恩師神尾真由子當年就是以這首協奏曲獲得柴可夫斯基大賽首獎，她看到老師的得獎紀錄影片，心生崇拜嚮往，因此上臺拉這首柴氏名曲，成為她努力的一大目標。17歲的前田第一次演奏此曲，神尾老師也在場，欣慰她的優異表現，因此這是她人生中很重要的一首曲子。


前田妃奈自四歲開始學琴至今，熱愛音樂，卻也並不覺得小提琴就是她人生的全部；挫折感與放棄的念頭是難免的，但就只是在一念之間而已，仍然會撐下去。她也曾有叛逆期、想逃課，但高中後獨自上東京打拼，可以更自由的做自己、安排生活，就沒有這些想法。此次大賽中，看到其他樂手展現高超的技巧，讓前田妃奈有肅然起敬之感。她謙虛地說自己不是技巧高超的小提琴家，但在音樂中，她更重視「要做自己」──「與其追求技巧，不如就以小提琴來做音樂。」在必須時努力認真練琴，也會記得給予自己休息的空間。


臺北｜前田妃奈協奏曲之夜
2023年2月26日 (日) 19:30 臺北國家音樂廳
小提琴｜前田妃奈 Hina Maeda, violin
指揮｜ 莊文貞 Wen-Chen Chuang, conductor
長榮交響樂團 Evergreen Symphony Orchestra

演出曲目
葛利格：《皮爾金》第一號組曲
Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 1
維尼奧夫斯基：D小調第二號小提琴協奏曲
Henryk Wieniawski: Violin Concerto No. 2 in D Minor, Op. 22
柴科夫斯基：D大調小提琴協奏曲
Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op. 35

台中．高雄｜前田妃奈小提琴演奏會
2023年2月20日 (一) 19:30 台中國家歌劇院 中劇院
2023年2月23日 (四) 19:30 高雄衛武營 國家表演廳
小提琴｜前田妃奈 Hina Maeda, Violin
鋼琴｜王佩瑤 Pei-Yao Wang, piano

演出曲目
巴赫：夏康舞曲，選自D小調第二號無伴奏小提琴組曲
Johann Sebastian Bach: Chaconne from Violin Partita No. 2 in D Minor, BWV 1004
莫札特：E小調第21號小提琴奏鳴曲
Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Sonata No. 21 in E Minor, K. 304
維尼奧夫斯基：浮士德幻想曲
Henryk Wieniawski: Fantasia brillante, on themes from Gounod's ''Faust'', Op. 20
馬斯奈：泰伊絲冥想曲
Jules Massenet: Mules Mass”ules Massene
史特勞斯：降E大調小提琴奏鳴曲
Richard Strauss: Violin Sonata in E-flat Major, Op. 18

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