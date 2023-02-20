深夜聽到笑聲「床突晃動」　她怒吼滾出去…事後問妹1句狂冒雞母皮

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

一名女網友表示，先前睡到一半突然聽到床尾有聲音，還有人在蹦蹦跳跳不停嬉鬧，原以為是妹妹在搗蛋，於是她氣得大罵「滾出去」，下秒就真的沒聽到聲音了。沒想到她隔天要怒斥妹妹時，對方竟說「你房間有鎖門，我進不去啊」，她頓時狂起雞皮疙瘩。

原PO在Dcard發文表示，他們家很注重隱私，大多時間進到房間後都會鎖門，如果要進到別人房間也會先敲門。某天她覺得相當疲憊，於是當晚躺在床上就睡著了，但過了一段時間，突然聽到有人在嘻嘻哈哈，聲音非常大聲，而且還在床尾蹦蹦跳跳，整張床跟著上下晃動，讓她很難繼續安穩睡覺。

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她當下以為是妹妹在惡作劇，於是氣得說「我很累，你閉嘴」，可是說完之後，對方還是依舊不停吵鬧，甚至還越來越大聲。她努力地睜開眼睛來看，瞄到床尾有一個小朋友的影子，背對著她在腳邊跳躍，但她當下依舊以為是妹妹，就說「喂！你真的很吵，不要在別人睡覺的時候跳來跳去，而且你不敲門還一直笑，滾出去！」之後就真的沒聽到聲音了。

原PO隔天早上看到妹妹，要詢問前一天晚上的狀況，沒想到對方默默回了一句，「你有鎖門，我是進不去的」，她頓時起了雞皮疙瘩，表示「真的不是你？我還罵你讓你滾出去，不要一直笑」。結果妹妹卻說，當天本來有事情要去問她，但發現她已經鎖門之後，也回房間睡覺了，根本就進不去。之後爸媽得知此事，就跑去求平安符並掛在她房間，但她仍相當好奇「到底是夢還是…？」

不少人看到後紛紛表示，「如果常常出現的話就要注意一下了，這一次過後就沒有在發生類似的事情的話，就當成一場夢魘吧」、「去廟裡收驚。另一個世界的眾生其實就在我們身旁，只是大多數人的體質看不到，像原PO這種體質的人，如果看到祂們會害怕的話，可以多念心經」。另外，也有人分享可能是地基主，「下次拜地基主的時候你可以跟祂說，請不要半夜來嚇我，基本上地基主都很好」。