妹子練舞室自拍！驚見窗戶前「蒼白人臉」　一票人嚇爆：寒毛直豎

▲朋友在練舞教室自拍 。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

記者朱祖儀／綜合報導

有時候因為一些活動，學生會在學校待比較晚，但你有遇過類似狀況嗎？一名網友表示，朋友晚上留在學校練舞室練習，結果晚上自拍的時候，發現窗戶前有白影，看起來像是「鬼臉」的輪廓，讓他看了相當害怕。照片曝光後不少人也直呼「看了好毛」，但也有人認為「應該是玻璃折射吧」。

原PO在臉書「靈異公社」發文表示，朋友日前在學校練舞教室留到很晚，在練習中途停下來對著鏡子自拍，沒想到似乎拍到「靈異照片」。從照片中看到，女子側身蹲在鏡子前面，一旁還有同學正在聊天，但窗戶前方多了一些白色的影子，似乎是有一張「人臉」藏在該處，讓人看了不寒而慄。

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▲後方窗戶的白影讓人看了不寒而慄。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

不少網友看到後紛紛表示，「這個有可怕，頭暈暈」、「這個真的明顯，好毛」、「好恐怖喔」、「瞬間寒毛直豎」、「學姐來看你們練舞」、「五官不是很明顯，但看得出來長髮、一顆人頭」、「是一個黑長髮、穿唐裝的女生，感覺祂也是學生欸」、「這張看了真的不太舒服」、「看起來眼睛像個大黑洞，鼻子整個都爛掉的感覺」。

但也有人認為，「感覺像是鏡面反射吧」、「有沒有一種可能，剛好有人走過去」、「看起來很恐怖，不過可能不是幽靈吧，只是光線」、「完全感覺就是人，沒什麼」，還有人笑說「是石內卜教授啦」、「應該是粉底印到玻璃」。不過原PO指出，「當時也以為是反射或是其他同學，後來才發現真的沒人…而且學校也有很多鬼故事，學校外面也有一間廟鎮著，後面又有大觀音菩薩像，我們也大概都曉得」