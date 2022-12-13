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家用壓力鍋6成標示不符規定　消保處：選購時注意檢驗標識

旺代看好年底結婚熱潮，餐瓷、鍋具等成家必需品業績後勢看漲，精選德國WMF壓力鍋限定款5折起（圖／業者提供）

▲消保處今公布家用壓力鍋檢測結果，其中德國WMF壓力鍋（見圖）檢測項目都合格。（圖／業者提供）

記者許敏溶／台北報導

家庭用壓力鍋為現代人常用的烹煮器具，為確保市售家用壓力鍋品質安全與標示正確，行政院消保處與經濟部標準局採購10件市售「家庭用壓力鍋」進行檢測查核，並在今（13日）公布結果，在「品質項目」全數符合規定，但「標示項目」有6件不符合規定，消保處表示，業者已在規定期限內完成改善，提醒民眾選購時要附「商品檢驗標識」及中文說明書商品。

民眾經常使用家庭用壓力鍋烹煮食物，但壓力鍋因利用加壓原理烹煮食物，若發生減壓不當或洩壓氣孔堵塞情形，壓力失衡下就可能造成危險，消保處與標檢局為確保市售家用壓力鍋品質安全與標示正，在大台北地區實體店面及網路平台共計採購10件進行檢測，並在今天公布檢測結果。

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消保處表示，檢測10件市售家用壓力鍋，在「品質項目」全數符合規定，但在「標示項目」有6件不符合規定，若細分為一般標示，6件符合規定，4件不符合規定，主要缺失為未依規定於說明書上標示壓力鍋之識別、最高容許壓力、工作壓力、製造年份等，不符合規定部分均已限期改善完畢。

另在商品標示法部分，消保處指出，查核發現6件符合規定，4件不符合規定，主要缺失是未以中文標示原產地、未標示製造日期、製造商電話等，不符合規定部分均已限期改善完畢。

消保處提醒民眾，購買時要注意是否貼附「商品檢驗標識」的「家庭用壓力鍋」商品，選購時並應檢視各項標示是否清楚，包括是否附有中文使用說明書並依說明書使用，而在烹煮不同種類食物時，應依照說明書指示時間及方式進行，切勿以不正常方式增加壓力鍋的烹煮速度或壓力，並勿將壓力鍋用在烹煮以外用途。

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