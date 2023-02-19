▲「228爽放4天」麗寶搶推兒童票價99元，成人月光票300元有找。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

228連假4天連假即將到來，麗寶樂園渡假區推出12歲以下玩探索世界只要99元限定優惠，另外，2月25日到27日樂園開放夜間營運，下午4點過後入園雙人月光票499元，每人300元有找。劍湖山世界在連假推門票全民優惠價499元，下午1點起399元，12歲以下99元，2月壽星也有優惠299元。此外，24日前，大學生可享「4人同行1人免費」專屬優惠，等於4人玩樂園「每人只要375元」，還贈送1組韓式拍貼。

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▲228連假，劍湖山世界同樣瞄準親子客群，12歲以下入園只要99元。（圖／劍湖山世界提供）



麗寶表示，228四天連假正值櫻花盛開，有全台最美派出所之稱的泰安派出所，及中科崴立機電公司櫻花公園，兩處知名賞櫻景點，皆距離麗寶樂園渡假區約7-8分鐘車程，搭配228連假，麗寶樂園渡假區探索世界推出期間限定12歲以下玩樂園只要99元優惠，加價100元還能再玩討論度極高的「熊大的麗寶小鎮」等於不用200元就能同時玩雙樂園。天空之夢摩天輪也推出超萌的LINE FRIENDS主題車廂，連假限定每座車廂只要999元(最多可搭乘5人)，最低每人不到200元。

▲麗寶賽車主題旅店。（圖／麗寶樂園渡假區提供）



此外，麗寶賽車主題旅店，228連假期間祭出每晚最低只要3799元的住房專案(不含早餐)，不限房型續住一晚只要3500元，且2月24、25、27日三天舉辦自駕車活動，遊客可以開著自家愛車馳騁麗寶國際賽車場，每車3999元起。