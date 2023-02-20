吃得到肉桂捲、桂圓糕！　超商最新「3款黑糖麵包」來了

▲超商推出最新聯名黑糖系列麵包、飲品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

上班族早餐、下午茶有新選擇了！有超商特意找來第一黑糖品牌「黑糖道」推出全新「黑糖系列烘焙麵包、飲品」，不僅吃得到黑糖肉桂捲、桂圓糕，還有黑糖奶茶、拿鐵等喝，通通不能放過，即日起於全門市開賣，飲品還可享單杯8折優惠。

▲烘焙品吃得到黑糖肉桂捲、桂圓糕。

▲飲品有黑糖奶茶、拿鐵等喝。

看準白金商機，OK mart攜手「黑糖道」推出全新聯名黑糖系列麵包、飲品，並以超可愛的「黑胖宇宙」作為主題，一共網羅3款黑糖口味麵包，首推「黑糖肉桂捲」，結合特殊捲類造型麵包並撒上花蓮鳳林有機土肉桂，口感酥軟好吃，而「黑糖墨西哥奶酥麵包」則使用黑糖結合牛奶揉製成的麵團搭配奶酥，香氣十足。

最後的「黑糖桂圓蛋糕」則擁有膨鬆蛋糕體，加上滿滿桂圓果肉，每一口都超滿足；加碼喝2款黑糖飲品，有黑糖醇奶茶及黑糖拿鐵，至3月8日前更可享單杯8折優惠，即日起就能衝門市開吃、開喝一波。

▲最新迷你披薩、水果派開吃。

另，近日人氣甜甜圈品牌「Mister Donut」則把甜甜圈變成迷你披薩了，強勢推出「青醬燻雞」、「紅醬德腸」MINI披薩系列輕食，選用鬆軟的酵母麵團作為披薩餅皮，分別抹上經典義式青醬搭配特選燻雞片、經典義式番茄紅醬搭配德式香腸，最後撒上起司絲，加熱後不僅能吃到濃郁醬香還有罪惡牽絲口感。

除外還有2款法式水果派，其中，「法式檸檬派」是在酥鬆派皮內填滿酸甜檸檬及牛奶卡士達雙餡，而「藍莓果實派」則是牛奶卡士達醬搭配滿滿藍莓果粒的內餡組合，即日起於全門市開賣，期間限定、售完為止；至2月23日前還可享買6送3優惠，提醒須含1款指定商品才可享有小確幸。