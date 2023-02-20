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大陸 大陸焦點 特派現場

疫情3年陸參訪團首次赴台　陸學者：兩岸有障礙也樂觀期待　

▲▼上海市台辦副主任李驍東拜會台北市政府，市長蔣萬安親自接待。（圖／台北市政府提供）

▲上海市台辦副主任李驍東拜會台北市政府，市長蔣萬安親自接待。（圖／台北市政府提供）

記者任以芳／綜合報導

大陸上海市台辦副主任李驍東18日起率團赴台參訪，成為疫情發生3年多來首次獲準來台參訪的大陸官方代表團。中國社會科學院台灣研究所副研究員陳桂清今（20）於官媒《環球時報》發文樂觀指出，經歷3年多的等待，難能可貴，更意義非凡。他也認為，儘管民進黨在兩岸交流設下的障礙並未徹底移除，此次交流活動踏出後疫情時代恢復兩岸雙向交流的關鍵一步。

陳桂清指出，日前國民黨前主席洪秀柱來訪、國民黨副主席夏立言來訪來看，十分樂觀看待未來兩岸重新恢復正常化交流。「要和平、要發展、要交流、要合作」是兩岸同胞的共同心聲，是台灣社會看待當前兩岸關係的「最大公約數」。民進黨對兩岸交流的鉗制打壓，造成兩岸民眾情感嚴重傷害。

他舉例，去年「九合一」選舉，民進黨的「抗中保台」 效力失靈，外界聲浪也讓民進黨兩岸策略開始施加壓力。「正是在這種強大民意壓力下，民進黨才拋出『推動疫後健康有序兩岸交流』等論調，扭扭捏捏宣布局部恢復兩岸『小三通』、恢復港澳人士赴台等解禁措施。此次核準上海團的參訪行程也是民進黨當局自知已經無法阻擋兩岸民眾對恢復交流的強烈願望，只好半推半就。」

▲▼ 夏立言10日會見王滬寧。（圖／國民黨提供）

▲ 夏立言10日會見王滬寧。（圖／國民黨提供）

此次參訪是恢復兩岸交流正常化的一塊「重要拼圖」。王桂清指出，中共中央政治局常委王滬寧日前會見國民黨副主席夏立言一行時指出，「兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化。」

隨著兩岸疫情防控政策調整優化，陳桂清也樂觀看待大陸方面先後接待國民黨前主席洪秀柱、國民黨籍金門縣縣長陳福海、立法委員陳玉珍、國民黨副主席夏立言、台灣農漁業團體代表、媽祖宮廟代表等前來參訪，積極推動疫後恢復兩岸正常化交流。

尤其這次上海參訪團是疫情後大陸首次來台的官方代表團，邁出疫情後兩岸城市交流的重要一步，成為兩岸恢復雙向交流和交流正常化的重要契機。

他表示，恢復兩岸交流正常化任務仍然艱巨。「對於疫情後的兩岸交流，樂觀期待，但也清醒看到，民進黨給兩岸交流設下的障礙並未徹底移除。兩岸『小三通』仍未全面恢復、大陸遊客仍無法赴台、兩岸直航航點仍未全面恢復等。」

陳桂清依然樂觀看待，「沈舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春」。疫情後兩岸雙向交流的大門已緩緩打開，恢復兩岸正常化交流越來越近。相信赴台參訪的上海團只是一個開始，接下來將會有越來越多的兩岸人員往來與交流活動。

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