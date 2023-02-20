IG解鎖新功能！妹子見「留言會動」嚇到　一票反嘆：喜歡原本的

▲IG也能留言GIF。（圖／翻攝自Instagram／heybiblee）

記者曾筠淇／綜合報導

IG新功能！臉書留言處常見「GIF」（動圖），日前就有網友發現，IG現在也可以留言動圖了。不過消息曝光後，卻讓部分網友搖頭直呼，「這樣感覺超占空間耶，比較喜歡原來的，而且這樣似乎有點沒質感？QQ」、「感覺以後會看到一堆沒有意義的貼圖」。

有網友在Dcard上，以「IG新功能」為題發文，提到她日前滑IG時，注意到竟有人在貼文底下貼出「GIF」，本來看到留言會動還讓她嚇一跳。不過她也補充，雖然能看到GIF的留言，但她目前還沒有這個功能。

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據了解，該功能可能為「分批測試」，並不是每個帳號都能即刻使用。《ETtoday新聞雲》實測，手機、電腦版都確實能在留言處看到動圖，而手機若想傳送GIF，則會跳出「Instagram doesn't support image insertion here」的通知。

▲電腦版同樣能查看GIF。（圖／翻攝自Instagram／heybiblee）

消息曝光後，底下網友紛紛回應，「占空間的垃圾功能，私訊要GIF沒差，本來你能看到大家的留言，現在看到一堆沒意義的動圖」、「等很久了！哏圖仔蓄勢待發」、「結果我還是沒有IG便利貼功能」。還有網友表示，「IG越來越臉書化囉」、「之後會不會出現像Facebook最新、最相關跟所有留言的選擇，每次要看個留言還要去按真的有夠痛苦」、「IG越來越像臉書」。

另也有網友分享，「還可以點頭貼看照片欸」、「IG別人的大頭照點了還可以放大，我是最慢知道的嗎？」實際上，如果用戶沒有發布限時動態，手機版直接點大頭貼就能放大照片；若有發布限時動態，長按即可查看。