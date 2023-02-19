若斷交台灣「將是歷史性錯誤」　巴拉圭總統喊話別誤判

▲巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）18日與媒體茶敘。（圖／翻攝自外交部直播）

記者呂晏慈／台北報導

我國南美洲友邦巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）與第一夫人席凡娜（Silvana López Moreira de Abdo）18日與媒體茶敘。媒體關注，有反對黨總統候選人聲稱，若當選就要與台灣斷交，阿布鐸回應，與台灣斷交的決定將是「歷史性的錯誤」，希望下一屆政府不要做出這樣的誤判，並指無論總統大選的結果為何，都不會影響到巴拉圭與台灣超過65年的邦誼。

巴拉圭將於今年4月舉行總統大選，阿布鐸所屬的紅黨（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）表示，若贏得大選將持續與台灣的邦交關係；在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）則表明，若勝選會跟台灣斷交，轉與中國建交。

對此，阿布鐸昨天說，無論最終由誰當選總統，若巴拉圭下一任總統做出這樣的決定，「將是個歷史性的錯誤」，希望下一屆政府「不要做出誤判」，這種決定不尊重兩國長期以來的傳統友誼與雙邊關係。

阿布鐸表示，任何國家的選舉過程中，候選人在執政之前對外交都有不同的想像，這點他可以理解，但在巴拉圭的歷史上，僅與中華民國台灣政府建交，在他任內推動下，也積極與台灣發展雙邊策略夥伴關係，雙邊互動密切、情誼堅定。

巴拉圭共和國總統阿布鐸伉儷一行於本年2月14日抵台訪問，已於18日結束訪問行程離台。