賣場、超商、速食今起「口罩解禁」！4情況仍建議佩戴　新規一次看

▲今（2/20）起室內口罩解禁，各大賣場、超市、連鎖速食店等皆尊重顧客意願，不強制佩戴口罩。（資料圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

指揮中心宣布室內佩戴口罩規定在今（20）日起放寬！大眾經常出入的賣場、超市、超商、連鎖速食等，都陸續宣布解禁。如全聯、家樂福都表示，配合政府規定尊重顧客意願，不強制客人戴口罩，但仍要求工作人員佩戴；而速食業如麥當勞、肯德基、摩斯等，也可免戴口罩入內，但仍要求店員及外送人員佩戴。

指揮中心宣布2/20起室內口罩規定放寬，其中「醫療院所及照護機構、大眾交通運輸」等場域仍要佩戴；同時建議有「發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫力低下者外出時、人潮聚集且無法保持社交距離或通風不良場所、和年長者與免疫力低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時」4情況仍建議佩戴；其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。

▲家樂福不強制顧客戴口罩，如有咳嗽情況，採取柔性勸導佩戴。（資料圖／記者湯興漢攝）

●量販超市及賣場

家樂福配合防疫規範，2/20起尊重顧客佩戴口罩意願，不強制要求進入賣場佩戴。如有顧客發生咳嗽情況，採取柔性勸導佩戴，入口處持續提供顧客酒精消毒與體溫量測儀設備。而家樂福員工因常面對來往顧客，考量潛在風險，仍維持進入賣場或工作場域須佩戴口罩。

愛買量販表示，2/20起民眾進入賣場不強制戴口罩，但基於衛生安全考量，建議餐飲員工佩戴口罩，保護自己與他人。由於賣場屬於人潮聚集之處，鼓勵賣場員工工作時佩戴口罩，並維持勤洗手等良好衛生習慣。

而全聯福利中心、美廉社皆表示，一切配合政府防疫規範因應，不強制要求客人戴口罩，但店員、工作人員仍然會佩戴口罩。

▲全家表示，考量便利商店為人潮眾多之室內場域，且需調理食物，店員仍會佩戴口罩。（圖／全家提供）

●便利超商

全家便利商店表示，2/20起配合政府防疫措施規範，視消費者自身意願，不強制進店顧客進佩戴口罩；不過考量便利商店為人潮眾多之室內場域，且需調理食物，店員仍會戴口罩。7-ELEVEN也表示會依循政府規範。

萊爾富表示，將配合政府室內口罩令解禁政策，不論是消費者或門市人員，均可自主決定是否佩戴口罩；惟若有發燒等症狀者，則建議佩戴口罩，以守護自己並保護他人的健康安全。

▲萊爾富配合政府室內口罩令解禁政策。（圖／萊爾富提供）

●連鎖速食

速食龍頭麥當勞、肯德基，皆於2/20起放寬室內口罩佩戴政策，顧客進入餐廳可免戴口罩，或依個人需求決定；不過門市員工及外送人員，在執行工作期間仍維持全面佩戴口罩，維護顧客及員工健康，消費者更安心。

▲麥當勞等速食業者表示，員工在執勤期間，仍維持全面佩戴口罩。（圖／業者提供）



摩斯漢堡也表示，2/20起消費者來店可自主決定是否戴口罩，不強制要求；不過為了保障消費者用餐品質安全，門市製餐及服務人員依公司規定全程佩戴口罩。同時鼓勵顧客至各店內用時，可多使用店內的母子洗手台勤洗手，注重用餐衛生。

▲速食業者不強制客人戴口罩。（資料圖／記者林育綾攝）

漢堡王也在2/20起尊重消費者意願，入店不會強制要求顧客佩戴口罩；但餐飲相關工作人員，鑑於衛生方面考量、保障食安，目前仍會戴口罩。

頂呱呱也表示，2/20起不會強制要求客人戴口罩，但仍要求店員、工作人員佩戴，並維持環境定期整潔及提供酒精服務，保障員工及消費者安心用餐。