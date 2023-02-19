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聯合盃作文大賽全國頒獎典禮　新北獲兩首獎全國最多

▲聯合盃作文大賽新北獲兩首獎 侯友宜肯定學生激發無限創意。（圖／新北市教育局提供）

▲第16屆聯合盃作文大賽全國頒獎典禮，新北獲兩首獎全國最多。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第16屆聯合盃作文大賽今（19日）於新北市政府3樓多功能集會堂舉行全國頒獎典禮，市長侯友宜出席活動肯定新北學生表現，侯友宜表示，本次全國賽新北市為全國唯一獲得兩個首獎的縣市，並鼓勵學生多參與作文比賽，激發無限創意。

侯友宜表示，本次全國賽新北共有25位學生獲獎，表現相當優異。他說，參加相關作文比賽不僅能夠提升文學素養，也能讓學生追求自我內心價值，在書寫作文過程中，看見自己對未來的期許。

▲聯合盃作文大賽新北獲兩首獎 侯友宜肯定學生激發無限創意。（圖／新北市教育局提供）

▲侯友宜分享作文題目「共好」期許用愛包容與關懷，讓我們的國家更好。

今年作文大賽題目為「創生在地 執筆促共好」，並增加馬來西亞及新加坡賽區，盼將作文教育推廣至更多地方。侯友宜提到，共好的第一步是給予，給別人機會就是給自己機會，給予象徵著包容、關懷與愛，期許每個人都能抱持共好態度，讓台灣社會更加團結。

教育局表示，本次全國盃作文大賽共2703名高國中小學生參賽，192名學生獲獎，新北共有25位學生獲獎，其中兩首獎分別由七年級的中山國中張宥勤及八年級的金陵女中國中部李凱琳同學獲得，他們感謝評審的肯定，也表示會更堅定的持續寫作。

▲聯合盃作文大賽新北獲兩首獎 侯友宜肯定學生激發無限創意。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市學生拿下七、八年級組首獎，全國居冠。

教育局說明，近年來新北市大力推動國語文教育，將提升學生閱讀與寫作能力列為重要政策，除每學期完成6篇作文，也規定國小高年級學生在畢業前完成一份個人或小組的統整性主題／專題／議題探究課程研究報告，盼藉此培養學生思考邏輯、激發創意，提升自我競爭力。

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