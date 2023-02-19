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2023台灣燈會閉幕　黃偉哲親自接燈邀請民眾2024台南見

▲2023台灣燈會19日晚上9時舉行閉幕儀式，台南市長黃偉哲率領市府團隊到場，從交通部王國材部長手中接過燈籠信物，承諾2024年在台南將打造展現400年歷史獨有特色的台灣燈會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2023台灣燈會19日晚上9時舉行閉幕儀式，台南市長黃偉哲率領市府團隊到場，從交通部王國材部長手中接過燈籠信物，承諾2024年在台南將打造展現400年歷史獨有特色的台灣燈會。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

2023台灣燈會在台北，19日晚上9時舉行閉幕儀式，典禮開場由台南在地十鼓擊樂團帶來精彩表演，以充滿原始與動感的節奏，呈現台南古都活力四射的魅力與震撼。台南市長黃偉哲率領市府團隊到場，從交通部王國材部長手中接過燈籠信物，象徵傳承與接棒，承諾2024年在台南將打造展現400年歷史獨有特色的台灣燈會。

▲2023台灣燈會19日晚上9時舉行閉幕儀式，台南市長黃偉哲率領市府團隊到場，從交通部王國材部長手中接過燈籠信物，承諾2024年在台南將打造展現400年歷史獨有特色的台灣燈會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南是文化古都、美食之都、眾神之都，具有全台最悠久的歷史與文化發展地位，台南也即將在2024年邁入400年的里程碑。2024台灣燈會在台南舉辦的意義更顯非凡，是台南400年第一個國際級大型觀光活動，台南市民都非常期待，接下這份重責大任，台南市政府會將最好的2024燈會呈現在國人面前，也請大家拭目以待璀璨的2024台灣燈會在台南。

黃偉哲更提到，看到2023台灣燈會在台北有很多獨具特色的規劃，感謝交通部王國材部長、觀光局張錫聰局長及團隊，還有台北市長蔣萬安與台北市政府團隊的努力，圓滿了2023台灣燈會，成功吸引國內外旅客破千萬人次參觀，這是城市的成功，也是台灣的成功。

▲2023台灣燈會19日晚上9時舉行閉幕儀式，台南市長黃偉哲率領市府團隊到場，從交通部王國材部長手中接過燈籠信物，承諾2024年在台南將打造展現400年歷史獨有特色的台灣燈會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，2024台灣燈會，台南市屆時也將串連知名在地燈節，包括龍崎光節空山祭、月津港燈節、原市區的普濟燈會、成功燈會、神農街燈會、消防史料館祈福燈籠等，讓燈會遍地開花，點亮台南也點亮台灣，展現400年歷史承先啟後的獨有特色，讓參觀者能感受體會古城與新都兼容的璀璨美麗燈會。

台南市府目前已開始前置規劃，預計在安平與高鐵特定區設置兩大主燈區，融合台南400年歷史文化、現代、未來、綠能科技、傳統與創新等元素，透過台灣燈會，讓全台灣、全世界看見台南。

▲2023台灣燈會19日晚上9時舉行閉幕儀式，台南市長黃偉哲率領市府團隊到場，從交通部王國材部長手中接過燈籠信物，承諾2024年在台南將打造展現400年歷史獨有特色的台灣燈會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

19日下午台南市政府由副市長葉澤山，先率領南市府近50人的參訪團先行與北市府交流參訪與觀摩，由台北市政府觀光傳播局簡報與分享「2023台灣燈會在台北」的整體規劃，交流佈展規劃、經費籌措、民間機關募款、創新作為等經驗，更走訪展區，實地吸取燈會成功舉辦之寶貴經驗，期待2024台灣燈會在台南有更美好的呈現。

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