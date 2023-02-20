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新莊男開車打瞌睡「撞爆消防栓」波及4車　高壓噴泉淹沒馬路

▲▼新北市新莊一名男子駕車撞斷消防栓，大量消防用水湧出。（圖／記者游宗樺攝）

▲男子駕車撞斷消防栓，大量消防用水湧出。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區19日晚間11時許，一輛休旅車行經新北大道七段，突然往路邊偏移，撞斷消防栓並撞飛多輛機車，隨後再往前移動，撞上數公尺外的車輛後才停下。警消到場，發現大量消防用水從被撞斷處湧出，於是通知相關人員到場處理，並協助肇事駕駛送醫急救，所幸其意識清楚無生命危險，事故原因有待後續調查釐清。

據了解，洪姓男子（26歲）駕駛黑色休旅車行經事發路段，疑似精神不濟，突然衝上人行道並撞斷消防栓，造成大量消防用水成水柱噴出，隨後休旅車再往前行駛，撞上加油站旁的車輛後才停下，事故一共波及4輛汽機車。洪男的休旅車左前方車頭嚴重毀損，現場一片凌亂。

▲▼新北市新莊一名男子駕車撞斷消防栓，大量消防用水湧出。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新北市新莊一名男子駕車撞斷消防栓，大量消防用水湧出。（圖／記者游宗樺攝）

▲消防栓及一旁檳榔攤的招牌、機車均被撞飛。（圖／記者游宗樺攝）

消防栓旁的檳榔攤店員表示，當時家人剛幫機車換完機油，沒想到沒多久就聽到「碰！」一聲巨大聲響，出來看就看到停在店門口的機車被撞飛，消防栓被撞斷噴出水柱，連放在門口的招牌也被撞得好遠。

警消獲報到場，檢傷後發現洪男頸部疼痛，送往輔大醫院救治後無生命危險。警消已通知相關單位處理被撞斷的消防栓，並在現場拍照採證，經酒測已排除酒駕肇事，確切事故原因有待後續調查釐清。

▲▼新北市新莊一名男子駕車撞斷消防栓，大量消防用水湧出。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新北市新莊一名男子駕車撞斷消防栓，大量消防用水湧出。（圖／記者游宗樺攝）

▲男子車頭嚴重毀損，警方到場採證。（圖／記者游宗樺攝）

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