抓到了！台中魚販亂丟200顆白帶魚頭　害在地人噁聞腥臭味

▲台中一名陳姓魚販貪圖方便，將大量白帶魚頭丟棄在太平一處環溪步道旁。（圖／記者許權毅翻攝、民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市太平區頭汴坑溪環溪步道旁，15日被民眾發現大量經宰殺剩餘的「白帶魚頭」惡意丟棄，粗估200顆魚頭就被丟在河堤邊坡。經警方調閱監視器追查，發現一名49歲陳男14日駕駛小貨車，後斗疑似載有漁獲，且進入步道沒多久就出來，涉有重嫌要求陳男到案說明，陳男坦承貪圖一時方便才亂丟，環保局將依法開罰最高6000元罰鍰。

當地里長劉佳明表示，該處河堤不只一次遭人亂丟廢棄物，先前也遭丟大量垃圾，這次是有民眾散步時，突然聞到魚腥味，一看發現是大量的白帶魚頭，趕緊通報。拍下照片的侯姓民眾表示，有些魚頭還帶著魚腸魚肚，數量大約100到200顆，不少網友懷疑是生意人貪圖方便所為。

▲民眾在步道旁散步聞到魚腥味，一看才發現有大量魚頭。（圖／當地里長劉佳明提供）

太平分局警方表示，獲報後先通報環保局協助清除，避免環境遭到汙染，經調閱監視器，鎖定一台藍色小貨車，該車後斗裝著橘色塑膠桶、保麗龍箱等，跟販魚業者有高度相關，該車駕駛為49歲陳男，認定陳涉有重嫌，17日13時通知該男到案說明。

陳男到案後馬上坦承犯行，自稱是一名魚販，14日開車前往太平區找朋友，一時貪圖方便才會將大量魚頭丟棄在河岸堤防。警方表示，陳男已涉違反廢棄物清理法第27條之規定，遂依同法第50條，可開罰新台幣1200元以上6000以下罰鍰，將由市政府環保局裁處。