中國iPhone 14全面大降價　網友怒：退差價

▲中國iPhone 14系列大降價。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14系列在中國出現大降價的狀況，電商為了提升iPhone 14買氣推出促銷方案，部分廠商降價人民幣800元，約等於台幣3,500元左右，此外，幾乎全部的經銷商都一起降價，也讓許多中國民眾覺得「被坑」，要求要「退差價」。

其實iPhone在發售後，多多少少都有一定程度的降價，目前中國蘋果官方仍維持原價，不過中國經銷商的降價活動都已經「大動作」宣傳，且所有經銷商都採取降價促銷，算是相當罕見的情況。

研究機構 Canalys 發布的報告顯示，上季 iPhone 全球出貨量為 7,320 萬支，較一年前下降 11%，而在中國市場， iPhone 出貨量為 1,640 萬台，大減 24%。

業界人士就表示，這些降價的通路都是蘋果授權經銷商，因此推測此次降價行動，可能是蘋果授權。因為中國手機市場競爭激烈，iPhone 14系列降價，希望可以搶占更多市占率。

但是這樣的大動作降價也引來中國網友不滿，許多剛買新機的果粉就覺得自己根本「被坑」，呼籲可以「退差價」，但許多人也認為，這就是市場機制，晚買就能享折扣。