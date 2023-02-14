蘋果iOS 16.3.1更新　車禍檢測不再誤判

▲iPhone 14車禍檢測功能更新修復。（圖／取自BGR）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果向iPhone用戶推送了iOS 16.3.1更新通知，此次iOS 16.3.1的更新主要為iPhone提供下列重要的錯誤修復和安全性更新，包含App正在使用iCloud 時，iCloud 設置可能無響應或錯誤顯示、Siri的Find Me請求可能無法運行、iPhone 14 和iPhone 14 Pro 機型的車禍檢測優化。

從上述更新內容不難看出，此次的iOS 16.3.1更新為一次常規更新內容，僅對部分bug進行了修復，並未新增任何內容。

先前iPhone的車禍檢測功能常常會因為各種情況導致錯誤識別。有關數據顯示，美國某地區的緊急服務部門在1月13日至22日期間收到了185起誤判事故通知。而在全球範圍內，這樣的情況更是數不勝數。

因此，在這種情況下，蘋果已經想辦法積極解決這一問題。蘋果表示，意識到在某些情況下，即使沒有發生嚴重的車禍或摔倒，這些功能也可能會觸發緊急服務。

由此可見，蘋果此次推送的iOS 16.3.1系統更新，極有可能就是主要針對這一問題進行的優化升級。畢竟在此前iPhone 14系列發佈時，車禍檢查功能是作為重大創新技術推出的，若該技術頻繁出現問題，會在一定程度上對蘋果的聲譽以及產品銷量造成影響。