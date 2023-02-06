iPhone 14「這機型」面板出貨量慘跌到0！　2款熱銷占80％

▲iPhone 14 Plus銷量差。（圖／蘋果官網）

記者張靖榕／綜合報導

iPhone 14系列上市後，高階機種受到歡迎，較為基本的iPhone 14與iPhone 14 Plus需求則低於預期。外媒日前引述一份面板分析指出，iPhone 14 Plus近2個月面板出貨量甚至趨近於0，是一個令人意外而且震驚的消息。

外媒「wccftech」引述面板分析師羅斯楊（Ross Young）的數據分析，2023年1月至今，iPhone 14 Pro和Pro Max系列機種佔據了80％的面板出貨量，不過因為供應鏈問題，蘋果在今年Q1並未能充足生產新機，導致帳面損失約90億美元的營收。

羅斯楊指出，去年12月至今年1月，iPhone 14 Plus的面板出貨基本上「不存在」，iPhone 14倒是還有點成績。iPhone 14 Plus在2月的出貨量可能會回升，但即便如此也可能只占整體的5％。

iPhone 14 Pro和Pro Max機種本月占整體出貨量，可能從去年12月的75％增加至80％，市場的反映將讓蘋果認為，持續在高階機種推出限定功能的做法是可行的，進而在今年秋季繼續維持同樣的行銷策略。今秋預計將以iPhone 15 Pro和iPhone 15 Ultra款式問世。

雖然iPhone 14 Plus銷售成績慘淡，但報導指出蘋果仍預計在今年推出 iPhone 15 Plus，不過可能會要求廠商減少量產規模。

蘋果也有機會進一步降低iPhone 15 Plus的價格，讓該機款對各客戶族群更具吸引力。