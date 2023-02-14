　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

下一代準備漲價？iPhone 14系列成本曝光

▲▼蘋果手機iPhone 14開賣。（圖／記者黃克翔攝）

▲蘋果iPhone 14硬體成本曝光。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳俐穎／綜合報導

根據Counterpoint Research 研究機構最新報告估計，128GB 標準版蘋果iPhone 14 Pro Max 的物料清單(BoM) 平均為464 美元。該數字比iPhone 13 Pro Max 的BoM 高出3.7%，其中蘋果設計的新A16 晶片、AOD 顯示螢幕和 48MP 主鏡頭都是造成高成本的主要原因。

美國版本的 iPhone 14 Pro Max 成本為 474 美元，而在其他市場銷售的版本成本為454 美元。作為參考，128GB 版iPhone 14 Pro Max 美國零售價為1099 美元。

與前代產品相比，蘋果在 A16 晶片上的支出增加 11 美元，這項組件成本推高佔據整個BoM 價格的20%。與iPhone 13 Pro Max 相比，iPhone 14 Pro Max 上具有AOD 功能的新螢幕佔BoM 成本增加1%。在其他方面，48MP 主鏡頭和隨附模塊使新手機的成本增加約6.30 美元。

與iPhone 13 Pro Max 相比，新款iPhone 14 Pro Max 的網路連接組件價格便宜了約13%。蘋果在iPhone 14 Pro Max 內部自行設計的組件，包括觸摸控制、連接、音訊和電源管理電路，在手機的BoM 成本中佔有較大比例。Counterpoint Research 估計，自主設計的組件現在約佔手機BoM 成本的22%。

iPhone 14 Pro Max 使用的顯示面板由三星提供。SONY為蘋果提供圖像傳感器。舜宇光學、大立光和GSEO 是主鏡頭的供應商，而LG Innotek 則提供模組。GSEO 和舜宇光學是前置鏡頭的主要供應商。

ET快訊
星雲大師燒出大量舍利子「宛若珍珠」！　醫揭2種可能成因
快訊／外役監脫逃！　發布通緝「照片、姓名」曝
中華隊40號投球重現經典　王建民投完70幾球：有點痠痛
土耳其豪宅倒塌活埋1000人！　建商想逃「在機場被逮」畫面曝
立院突傳出「劉德華」歌聲　委員開會一半嚇到探頭
出面領回「降肉老鷹」遭拒！還被送到雲林　女飼主：牠會非常焦慮
捷運站出來就有！「滿開櫻花」免費看　吸爆量人潮

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

下一代準備漲價？iPhone 14系列成本曝光

蘋果iOS 16.3.1更新　車禍檢測不再誤判

Nvidia黃仁勳：ChatGPT是「AI的iPhone時刻！」

ChatGPT推出Plus盈利版本！生成式AI崛起　下一步是暗黑還是榮耀？

兩款新色登場！iPhone 15系列新色曝光　將有6款顏色可選

iPhone 15傳將改用Type-C接頭　但蘋果「加密」不與安卓通用

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

奶貓吃肉泥！瘋狂用臉洗碗　下秒趴在貓砂盆斷電超熟睡

阿伯行動不便仍跟隨媽祖　爸媽帶小孩跪地求保佑！

自閉症男童祈福「拒鑽轎腳」　粉紅超跑停5mins靠近賜福

男紅燈與警擦肩溜待轉區　全程往左看大迴轉秒被抓

下一代準備漲價？iPhone 14系列成本曝光

蘋果iOS 16.3.1更新　車禍檢測不再誤判

Nvidia黃仁勳：ChatGPT是「AI的iPhone時刻！」

ChatGPT推出Plus盈利版本！生成式AI崛起　下一步是暗黑還是榮耀？

兩款新色登場！iPhone 15系列新色曝光　將有6款顏色可選

iPhone 15傳將改用Type-C接頭　但蘋果「加密」不與安卓通用

快訊／金門馬拉松遇濃霧困2218人　6加班機疏運仍有400人回不去

垃圾車轉彎輾斃速食外送員　家屬拒和解...控司機：沒道歉未上香

日本雞蛋也暴漲！批發蛋價「每公斤約76元」　再創30年新高

等到了！麥當勞「15層無敵大麥克」限時28天吃　還有香雞大麥克

台南黑金爭議　潘孟安：自己人搞出來「彼此的惡鬥」

星雲大師荼毘燒出大量舍利子「宛若珍珠」！醫揭2種可能成因

俄軍已發動「重大攻勢」　北約證實：巴赫姆特遭猛烈砲擊

陸稱願助台「滯銷農產品」　民進黨：簡直打人喊救人

好友反目！答應幫顧孫「一家3口全確診」　他怒告求償40萬

《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》特映滿場好評！「遊郭大戰」震撼升級

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

3C家電熱門新聞

兩款新色登場！iPhone 15系列新色曝光　將有6款顏色可選

下一代準備漲價？iPhone 14系列成本曝光

Nvidia黃仁勳：ChatGPT是「AI的iPhone時刻！」

蘋果iOS 16.3.1更新　車禍檢測不再誤判

iPhone 15 Pro「8大升級」　音量按鈕大改動

ChatGPT推出Plus盈利版本！生成式AI崛起　下一步是暗黑還是榮耀？

iPhone 15傳改用Type-C！蘋果設加密拒跟安卓共用

iPhone 15入門機款將進化　可能搭載4800萬像素主鏡頭

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

iPhone相簿隱藏功能！　照片拼圖「1按鍵」搞定

外媒曝蘋果考慮在iPhone 16推Ultra頂規機型　並致力開發反向充電

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

看YouTube「突然黑畫面」！一票果粉驚+1

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

更多熱門

相關新聞

蘋果iOS 16.3.1更新　車禍檢測不再誤判

蘋果iOS 16.3.1更新　車禍檢測不再誤判

蘋果向iPhone用戶推送了iOS 16.3.1更新通知，此次iOS 16.3.1的更新主要為iPhone提供下列重要的錯誤修復和安全性更新，包含App正在使用iCloud 時，iCloud 設置可能無響應或錯誤顯示、Siri的Find Me請求可能無法運行、iPhone 14 和iPhone 14 Pro 機型的車禍檢測優化。

中國iPhone 14全面大降價　網友怒：退差價

中國iPhone 14全面大降價　網友怒：退差價

iPhone 14「這機型」　面板出貨量慘跌到0

iPhone 14「這機型」　面板出貨量慘跌到0

用iPhone 14拍新年大片　清晰捕捉中國京劇動作、神韻

用iPhone 14拍新年大片　清晰捕捉中國京劇動作、神韻

iPhone 15大改定價　多花9000元才能升級Pro

iPhone 15大改定價　多花9000元才能升級Pro

關鍵字：

iPhone 14

讀者迴響

熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

陳冠希突公開「歐陽娜娜照片」！

陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

快訊／27歲男星陳屍遊民收容所！「吞過量藥物暴斃」

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

李靚蕾怒嗆王力宏：惡意造謠

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

快訊／丁特戰勝遊戲橘子！

蔡阿嘎被問「反韓還去員工旅遊？」　1句話網推爆

跑山內褲妹大家都在看　騎士：夠騷沒讓我漏氣

台灣跑酷男失足「3樓直墜B1」　驚悚畫面曝光

吳淡如AI繪圖被炎上：已請律師蒐證

更多

最夯影音

更多
最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身
台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面