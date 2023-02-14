下一代準備漲價？iPhone 14系列成本曝光

▲蘋果iPhone 14硬體成本曝光。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳俐穎／綜合報導

根據Counterpoint Research 研究機構最新報告估計，128GB 標準版蘋果iPhone 14 Pro Max 的物料清單(BoM) 平均為464 美元。該數字比iPhone 13 Pro Max 的BoM 高出3.7%，其中蘋果設計的新A16 晶片、AOD 顯示螢幕和 48MP 主鏡頭都是造成高成本的主要原因。

美國版本的 iPhone 14 Pro Max 成本為 474 美元，而在其他市場銷售的版本成本為454 美元。作為參考，128GB 版iPhone 14 Pro Max 美國零售價為1099 美元。

與前代產品相比，蘋果在 A16 晶片上的支出增加 11 美元，這項組件成本推高佔據整個BoM 價格的20%。與iPhone 13 Pro Max 相比，iPhone 14 Pro Max 上具有AOD 功能的新螢幕佔BoM 成本增加1%。在其他方面，48MP 主鏡頭和隨附模塊使新手機的成本增加約6.30 美元。

與iPhone 13 Pro Max 相比，新款iPhone 14 Pro Max 的網路連接組件價格便宜了約13%。蘋果在iPhone 14 Pro Max 內部自行設計的組件，包括觸摸控制、連接、音訊和電源管理電路，在手機的BoM 成本中佔有較大比例。Counterpoint Research 估計，自主設計的組件現在約佔手機BoM 成本的22%。

iPhone 14 Pro Max 使用的顯示面板由三星提供。SONY為蘋果提供圖像傳感器。舜宇光學、大立光和GSEO 是主鏡頭的供應商，而LG Innotek 則提供模組。GSEO 和舜宇光學是前置鏡頭的主要供應商。