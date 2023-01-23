用iPhone 14拍新年大片　清晰捕捉中國京劇動作、神韻

▲蘋果透過iPhone 14 Pro拍攝新年大片。（圖／蘋果提供）

記者陳俐穎／綜合報導

現代科技與傳統文化碰撞出年節的新滋味！蘋果官方先前公布一段影片，通過中國京劇這一個傳統藝術形式，將 iPhone 14 的超強鏡頭展現的淋灕盡致。憑借 iPhone 相機的科技，通過對顏色，動作，神韻的捕捉，用意想不到的方式對京劇進行了全新的演繹。

故事的主角是一個生活在老戲班裡的年輕人，跟隨他的腳步，我們見證了他堅韌不拔的精神，並努力攻克每一個擋在他面前的難關。在故事的最後，憑借過去和當下的所有經歷，他成功地邁過了自己的「五關」。

蘋果表示，為了呈現故事的真實性，聘請了國內的戲曲專家，對文化背景，編舞和表演進行了全方位的指導，希望能夠讓觀眾可以欣賞到最原汁原味的京劇。蘋果也表示，這是第六年 「用 iPhone 拍攝」 的新年大片，追求的是與觀眾建立更深的情感連結。尤其是在過去的這幾年，這一點顯得尤為重要。當人們面臨挑戰和不確定性時，希望用這個故事鼓勵人們更加堅韌，並支持他們共度難關。

自古以來，戲曲一直都是春節傳統文化的重要組成部分。它華麗的表現形式充滿了色彩和動態，對於體現 iPhone 的超強鏡頭而言堪稱完美。眾所周知，京劇是一門極為講究身心韌性的藝術形式。所以，我們想通過京劇來傳遞：一步一腳印，世上無難關。