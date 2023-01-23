　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

用iPhone 14拍新年大片　清晰捕捉中國京劇動作、神韻

▲蘋果透過iPhone 14 Pro拍攝新年大片。（圖／蘋果提供）

▲蘋果透過iPhone 14 Pro拍攝新年大片。（圖／蘋果提供）

記者陳俐穎／綜合報導

現代科技與傳統文化碰撞出年節的新滋味！蘋果官方先前公布一段影片，通過中國京劇這一個傳統藝術形式，將 iPhone 14 的超強鏡頭展現的淋灕盡致。憑借 iPhone 相機的科技，通過對顏色，動作，神韻的捕捉，用意想不到的方式對京劇進行了全新的演繹。

故事的主角是一個生活在老戲班裡的年輕人，跟隨他的腳步，我們見證了他堅韌不拔的精神，並努力攻克每一個擋在他面前的難關。在故事的最後，憑借過去和當下的所有經歷，他成功地邁過了自己的「五關」。

蘋果表示，為了呈現故事的真實性，聘請了國內的戲曲專家，對文化背景，編舞和表演進行了全方位的指導，希望能夠讓觀眾可以欣賞到最原汁原味的京劇。蘋果也表示，這是第六年 「用 iPhone 拍攝」 的新年大片，追求的是與觀眾建立更深的情感連結。尤其是在過去的這幾年，這一點顯得尤為重要。當人們面臨挑戰和不確定性時，希望用這個故事鼓勵人們更加堅韌，並支持他們共度難關。

自古以來，戲曲一直都是春節傳統文化的重要組成部分。它華麗的表現形式充滿了色彩和動態，對於體現 iPhone 的超強鏡頭而言堪稱完美。眾所周知，京劇是一門極為講究身心韌性的藝術形式。所以，我們想通過京劇來傳遞：一步一腳印，世上無難關。

ET快訊
入夜極凍有雨！　初三「下探4°C」越晚越冷
快訊／中彰大橋多車撞一團！　嚴重回堵
除夕圍爐...初二撞死下班警！　母獨養孫哽咽喊「拍謝」：怎麼
年後宣布室內脫口罩！　剩這些場所要戴
「啦啦隊女神」爭霸！　鄉民最推她：根本完勝
剛買特斯拉10天就刁車！　5人齊推「2噸重電動車」

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

用iPhone 14拍新年大片　清晰捕捉中國京劇動作、神韻

幫助有需要的人！LINE開放社福團體免費使用公益帳號

iPhone 15 Pro外觀大改！　爆料達人：邊框更窄設計「似Apple Watch」

春節拍美照！　Google Pixel三大攝影密技公開

春節在家想追劇？遠傳friDay公布賀歲片單

歷代38款iPhone電池容量排行　13 Pro Max稱霸

春節10大「神地點」揭曉！　竹山紫南宮、龍山寺都入列

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

用iPhone 14拍新年大片　清晰捕捉中國京劇動作、神韻

幫助有需要的人！LINE開放社福團體免費使用公益帳號

iPhone 15 Pro外觀大改！　爆料達人：邊框更窄設計「似Apple Watch」

春節拍美照！　Google Pixel三大攝影密技公開

春節在家想追劇？遠傳friDay公布賀歲片單

歷代38款iPhone電池容量排行　13 Pro Max稱霸

春節10大「神地點」揭曉！　竹山紫南宮、龍山寺都入列

憑電子票券遊礁溪、冬山　5月底前送煙燻鴨賞好康伴手禮

「港」動人心過新春！前正妹主播換身份　初二現身市集發兔年紅包

獨／影評人「左撇子」否認網售禁藥辯代購　一張卡片成鐵證

男友結婚「新娘是親姊」！家人逼她見證　妹子崩潰：想在婚禮大喊

快訊／台61線也塞車了！中彰大橋4車連撞　占內側道龜速回堵中

斷捨離要有戰略！　專家祭「春節整理術」10步驟報你知

逼兒戒奶嘴「很不尊重人」！小蠻5放任育兒觀：這是同理心…網推爆

蔡英文初二慰勉台電　喊話：一起邁向「2050淨零排放」

威力彩頭獎上看2.6億！「3生肖」偏財運旺　專家：有機會中大獎

入夜極凍有雨！初三「下探4°C」越晚越冷　北部高山有機會下雪

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

3C家電熱門新聞

iPhone 15 Pro外觀大改！　爆料達人：邊框更窄設計「似Apple Watch」

iPhone 15大改定價　多花9000元才能升級Pro

新年理財新目標！理財達人四小招教你達成 搭上好的工具讓您事半功倍

躲不掉　Netflix：90天內啟動打擊寄生帳號

iPhone 14輸了？　12月iOS設備好評冠軍「一代神機」奪下

追星族vivo X90 Pro讓你一手摘星

歷代38款iPhone電池容量排行　13 Pro Max稱霸

3nm製程、性能更強大　下一代MacBookPro將搭載M3Pro晶片

性別平權再進化　FB、IG將修改禁止女性胸部裸露規定

用iPhone 14拍新年大片　清晰捕捉中國京劇動作、神韻

春節10大「神地點」揭曉！　竹山紫南宮、龍山寺都入列

春節拍美照！　Google Pixel三大攝影密技公開

幫助有需要的人！LINE開放社福團體免費使用公益帳號

春節在家想追劇？遠傳friDay公布賀歲片單

更多熱門

相關新聞

iPhone 15大改定價　多花9000元才能升級Pro

iPhone 15大改定價　多花9000元才能升級Pro

先前不斷有爆料稱iPhone 15 Pro版定價會再調高，最新消息則指出，同樣尺寸的iPhone 15及iPhone 15Pro，價差可能會來到300美元（約9080元台幣）。

2022 年度風雲機出爐　這15款手機台灣人最愛

2022 年度風雲機出爐　這15款手機台灣人最愛

最新好評iPhone榜」　7年前舊機奪冠

最新好評iPhone榜」　7年前舊機奪冠

Q4手機降價榜出爐　iPhone 14這款機型降近5000元

Q4手機降價榜出爐　iPhone 14這款機型降近5000元

中華電信5G資費買新機現折3000元　再抽iPhone 14

中華電信5G資費買新機現折3000元　再抽iPhone 14

關鍵字：

iPhone 14

讀者迴響

熱門新聞

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

愛愛一半突軟掉？醫激推「2方法急救」　12萬網友受教嗨了

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

日本明迎「10年最強寒流」！籲：非必要勿外出

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

初一中2000萬元　小兄妹猜拳哥驚喜開頭獎

初二8大禁忌曝光！女兒回娘家2件事別做

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

獨／日飯店遭放鳥　台客致電道歉：會全額賠償

Joeman資產進全台前1％！靠1句幹話致富

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面