GG冒腫塊！猛男下面爆痛、尿不出來竟「陰莖癌」　斷根1／3保命

▲ 梅羅爾以自身經歷提醒所有男性朋友，一旦發現陰莖有異狀應及早就醫。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紐西蘭39歲私人健身教練梅羅爾（Joe Merrall）去年夏天發現生殖器長出小小的腫塊，起初以為是皮膚受到刺激，卻被醫師診斷為性病，沒想到病情持續惡化，進一步檢查才發現罹患陰莖癌，不得不開刀切除3/1，所幸術後仍可正常小便和做愛。

根據《每日郵報》，梅羅爾去年8月注意到生殖器上有一顆豌豆大小的腫塊，以為是陰莖和褲子互相摩擦，刺激皮膚所致，但保險起見仍預約就醫，當時醫師以為他染上性病，便開了抗真菌藥膏給他，沒想到腫塊短短幾周內擴散到整個龜頭，覆蓋尿道口，甚至繼續向上蔓延。

他感到極度疼痛且排尿困難，10月轉診進一步檢查，才在聖誕節前夕得知罹患陰莖癌。這讓他開始自怨自艾，陷入情緒低潮長達3周，用酒精麻痺自我，後來才驚覺這樣毫無幫助。

陰莖癌在北美和歐洲相當罕見，每年每10萬名男性中僅不到1人診斷出這種疾病，卻也代表病徵很可能被忽略，通常是小的硬皮腫塊或分泌物有異味。若在癌細胞停留包皮時及時發現，可以透過割包皮治療，但若已經擴散至陰莖皮下，就需手術切除部份或整根陰莖。

梅羅爾3周前接受手術，失去超過1/3的陰莖，目前仍在調適，因為用僅剩的2/3根陰莖排尿時會噴得到處都是，不幸中的大幸是「我又可以做愛了，不過它還是滿軟的」。

他預計近期接受電腦斷層掃描，以確認癌細胞是否有擴散，之所以說出自己的經歷則是為了鼓勵廣大男性，若發現生殖器出現任何可疑腫塊，應該馬上就醫檢查，「小心總比後悔好」。