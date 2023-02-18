農業補助排除檳榔　農民氣炸：乾脆當大麻立法禁止！

▲檳榔。（示意圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

農委會為了推動檳榔廢園轉作政策，去年底公告2023年農業基本補助將排除檳榔等作物，引起農民不滿。對此，有農民憤怒地表示，若要廢除補助，乾脆把檳榔當作大麻毒品立法禁止。

立委鍾佳濱18日舉辦座談會，邀請農民參加；他指出，過去政府對於檳榔是「不禁止、不鼓勵、不輔導」的三不政策，近年為了減少檳榔種植面積，而推動廢園轉作，但目前農村高齡化，檳榔屬於容易照顧的高經濟作物，因此一次性的補助難以誘使農民配合。

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鍾佳濱說，政府過去3年都有對檳榔園給予每年1萬元的農業環境基本給付，卻在今年突然取消，難免讓不少農民感到失望及困惑。

針對農委會說法，農民表示，種檳榔有助於空氣品質，不應該突然停止補助，也有人說本來就不知道要種什麼，才會種檳榔，甚至有些作物不好種、收成期長，直言若要廢除檳榔的補助，乾脆把檳榔當作大麻毒品立法禁止。

農委會副主委陳駿季表示，將透過「檳榔廢園轉作」宣導名義繼續給予補助，目前已提報行政院審查。針對種植檳榔無法視同農作物，只要97年以前登記有案的檳榔園，或檳榔園間作其他作物，也可加入農保，農委會會針對檳榔轉作加以輔導，不會置之不理。