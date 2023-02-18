王必勝讚台中最會打疫苗　盧秀燕：經典賽免戴口罩展防疫成果

▲指揮官王必勝到台中拜會市長盧秀燕，雙方就3月份到來的經典賽進行防疫討論。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

2023世界棒球經典賽3月初將於台中舉辦，衛福部政務次長兼中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝至台中拜會市長盧秀燕並討論球賽的防疫規定。王必勝表示，台中市新冠疫苗涵蓋率全國之冠，努力有目共睹，催打疫苗方式值得各縣市借鑑。台中市長盧秀燕則說，3月8日「2023世界棒球經典賽」將在台中洲際棒球場登場，這是疫情趨緩後防疫措施放寬的首場大型賽事，意義非凡，也展現台中防疫成績。

盧秀燕指出，2月20日後戴口罩規定放寬，3月8日「2023世界棒球經典賽」將在台中洲際棒球場登場，球場可容納約1.5萬人，屆時大家可選擇不戴口罩參與，但若有症狀、高齡、高風險族群則建議佩戴，若本身有疑慮也可自主戴口罩。

此外，盧秀燕提到，台中新冠疫苗涵蓋率全國之冠，防疫至今已開設5500多場快打站，市府團隊總動員，犧牲假日，投入物力、人力、財力為民眾接種疫苗；市府將持續配合中央推動防疫措施。

▲指揮官王必勝讚台中市新冠疫苗涵蓋率是全國之冠。（圖／台中市政府提供）



指揮官王必勝則說，就數據績效來看，台中市新冠疫苗涵蓋率全國之冠，努力有目共睹，催打疫苗方式值得各縣市借鑑，一路下來感謝台中市政府的幫忙，盼中央與地方持續攜手合作，提升國人疫苗涵蓋率，讓民眾至少接種一劑新冠疫苗後再全面解封；國內防疫要走向正常化，「2023世界棒球經典賽」在室外球場舉辦，基本上可不戴口罩；有關市府衛生局要求加強防疫旅館津貼，相信行政院會妥善處理。