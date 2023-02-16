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JKF雪乳女郎華西街拍片驚魂　平頭男抄鐵椅衝進蛇肉店動機曝

▲▼ 陳潔兒 。（圖／JKF提供）

▲陳潔兒擁有F級的好身材，在街頭拍片時遭陌生平頭男拿鐵椅作勢要打人。（資料照／JKF提供）

記者劉昌松／台北報導

JKF雪乳女郎「陳潔兒」去年到台北市華西街拍片時，偶然遇到于姓男子，雙方對上一眼後，沒想到于男突然抄了1張鐵椅衝進店內，作勢要打人，陳潔兒等人趕緊拿手機錄影自保並報警，于男到案後表示，因為陳潔兒看他的眼神有「嫌惡」感，他想去理論，但又怕對方人多所以拿鐵椅自保，台北地檢署不採信，16日依恐嚇罪起訴于男。

陳潔兒擁有F級身材，同時也是YT直播主，她在2022年6月29日傍晚6點左右，和工作同仁到華西街取景拍片，走著走者和獨自1人的于姓平頭男子巧遇，陳潔兒和于男對看了一眼，隨即和同仁一起轉進1間蛇肉店，沒想到于男竟從路邊攤商抄了1張鐵椅跟著衝進店裡，不斷咆哮作勢要打人，還拿出手機和陳潔兒等人互拍。

▲▼知名網紅陳潔兒在萬華遇到男子持椅子恐嚇，甚至還作勢打人。（圖／●【爆料公社二社】●）

▲陳潔兒將平頭男恐嚇行為製作成影片上網。（資料照／【爆料公社二社】）

警方獲報到場時，于男已經離開，陳潔兒提供手機蒐證片，供警方循線查出嫌犯是曾因路人咳嗽，就覺得被冒犯而拿鐮刀恐嚇的于男，而陳潔兒的工作團隊除了完成當天拍攝行程，另外也把跟于男對峙的過程做成影片po網，指出于男之前就有恐嚇前科。

于男到案後，否認陳潔兒的指控，並稱是因為陳潔兒先以「嫌惡」的眼神看他，他想去問個清楚，又怕對方人多勢眾，可能拿店家的刀具對他不利，所以想拿鐵椅自保，檢察官勘驗蒐證影片以及道路監視畫面後，不採信于男辯詞，依恐嚇罪起訴。另外于男反控陳潔兒製作影片涉嫌妨害名譽，正另案偵辦中。

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