巷子突變窄休旅車側撞翻覆「90度躺路中」　倒楣騎士慘遭壓傷

北市大同區15日發生一起案件！一名男童走斑馬線過馬路，卻有一輛轎車搶快左轉，直接貼著男童正面前行，嚇得男童立刻停下腳步，待車輛通過後快步跑過馬路。整個事發過程被後方騎士看見，立刻衝上前去攔下轎車駕駛，但駕駛一臉茫然，「他跑走啦」，而事後影片也被放上網路，引來警方主動調查，全案後續也將依法開罰。