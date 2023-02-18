巷子突變窄休旅車側撞翻覆「90度躺路中」　倒楣騎士慘遭壓傷

記者鄧木卿／台中報導
台中市太平區40歲向姓女子18日上午7點多開車行經永豐路398巷時，巷道原本就狹窄，其中一段突然縮減，向女不慎擦撞路旁水泥圍牆導致車子翻覆，剛好壓傷騎車經過的63歲盧姓騎士，2人酒測均為0，送醫都沒有大礙，目前已調閱相關畫面，釐清肇事原因。
▲▼太平區一條巷道路面突然縮減，汽車不慎側撞翻覆壓傷騎士。（圖／民眾提供，下同）
警方表示，向女因為車子翻覆，身體輕微擦挫傷，送長安醫院，盧男則是多處擦挫傷，送中山附醫，2人都無大礙。
目前已調閱相關畫面，將釐清肇事原因。
記者鄧木卿／台中報導
台中市太平區40歲向姓女子18日上午7點多開車行經永豐路398巷時，巷道原本就狹窄，其中一段突然縮減，向女不慎擦撞路旁水泥圍牆導致車子翻覆，剛好壓傷騎車經過的63歲盧姓騎士，2人酒測均為0，送醫都沒有大礙，目前已調閱相關畫面，釐清肇事原因。
▲▼太平區一條巷道路面突然縮減，汽車不慎側撞翻覆壓傷騎士。（圖／民眾提供，下同）
警方表示，向女因為車子翻覆，身體輕微擦挫傷，送長安醫院，盧男則是多處擦挫傷，送中山附醫，2人都無大礙。
目前已調閱相關畫面，將釐清肇事原因。
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