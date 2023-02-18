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7寶媽拚做人！第8胎竟「生出5胞胎」　機率僅5200萬分之1

▲▼ 早產兒,嬰兒,新生兒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲5胞胎因為早產，目前仍需要依靠呼吸輔助。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者王佩翊／編譯

波蘭一對夫妻共同育有7個孩子，然而兩人原想要拚第8胎，於是在老么出生後，隨即投入「做人計畫」，並順利懷孕，怎知產檢後才發現，竟然懷上5胞胎。兩人就這樣從原本的9人家庭，一口氣晉升為14人大家庭。

根據《法新社》報導，來自波蘭的多米妮卡克拉克與來自英國的文斯相識後墜入愛河，並走入婚姻。兩人婚後定居於波蘭，並陸續生了7個孩子，其中最大的12歲，最小的僅10個月大。而兩夫妻也一直計畫要繼續生第8胎，同時在2022年順利再度懷孕。

多米妮卡克拉克產檢時卻發現，自己的肚子裡竟然有5個胎心。她說，「我們早就計畫好要生8個孩子，不過現在看起來的確多了很多。」由於5胞胎的風險較大，因此她在懷孕29周時於波蘭南部的克拉科夫醫院剖腹生產，目前嬰兒因為早產仍需倚靠呼吸輔助。5胞胎分別是3個女孩與2個男孩。

多米妮卡克拉克直言，自己的這次懷孕經歷簡直就是「奇蹟」，因為根據院方說法，懷5胞胎的機率僅5200萬分之一。她笑稱，「我們中樂透的機率可能都比一次懷了5個孩子的機率還大。」

對此，網友也直呼，「好會生！」不過也有網友認為，雖然迎接新生命是喜事，但是距離最小的孩子出生僅10個月，只經過短暫的間隔就再度懷孕產子，對母體的傷害還是很大。

 
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