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強震震垮民心！土耳其執政黨「建設牌」失效　艾爾段5月大選恐下台

▲▼土耳其強震、土耳其地震。（圖／路透）

▲土耳其強震導致大量建築倒塌，使宣稱推動「建設」的執政黨遭檢討。（圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡特稿

20年來，基礎建設一向是土耳其執政黨正義發展黨（AKP）的主打賣點，6日強震加上劣質建築造成嚴重死傷，這張「建設」牌成為在野黨猛攻標的，加上AKP災前並無絕對民調優勢，5月大選將是場苦戰。

土耳其南部與敘利亞接壤地區6日清晨發生系列強震，造成土耳其約3萬8044人罹難，成為土國百年來死亡人數最多的災難。政府救災速度慢及5600多棟建築遭震垮，凸顯防震建築相關法令形同虛設，抗震承諾如一張廢紙，災區民眾的情緒由最初的不知所措轉為憤怒。

環境部長庫倫（Murat Kurum）指出，根據對超過17萬棟建築物所作評估，災區有2萬4921棟建築倒塌或嚴重受損。土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）12日表示，政府已列出131名相關嫌犯，並對其中113人發出逮捕令，其中12人已被拘留，包括安塔基亞市（Antakya）一棟倒塌大樓的地產開發商。

這些動作看在災民眼裡，恐怕來得太遲。

6日以前，土耳其選戰攻防的重點為慘澹經濟及大批移民。強震發生後，輿論聚焦救援工作遲緩、「地震稅」人間蒸發或遭濫用，以及建商靠裙帶關係帶動的建設熱潮。

▲▼土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）視察地震重災區。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段視察地震重災區。（圖／路透）

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）15日前往靠近震央的卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）視察時，將這次的損害歸結為「命運的計畫」，駁斥外界對救援工作緩慢的抨擊。他還譴責批評救災的人，並說「不可能為這樣的災難做足準備」。

然而，地質學家長期以來不斷示警土耳其「早該發生大規模地震」。土耳其1999年發生強震後，也立法為地震做準備，這條法律不是被忽視，就是被用以圖利特定團體。

更有甚者，艾爾段政府2018年通過特赦法，允許任何未經許可、違反建築許可或相關法規建造的建物獲得證書，且不必被拆除。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）國際關係助理教授辛茲（Lisel Hintz）對「外交政策」（Foreign Policy）指出，裙帶資本主義滲入土耳其許多層面，帶來高額的社會成本。土耳其當前的人道危機「部分是人為造成」。

災區建築倒塌使至少100萬人無家可歸、搜救隊不見蹤影、地震發生2天後街上才見軍方援助、臨時避難所不足，人們只能露宿街頭，從碎瓦中收集木柴生火取暖等情形，引爆災民對政府的怒火。

不過，如此情境，1999年發生規模7.6 級地震時就曾上演。時任土耳其總理的艾西費特（Bulent Ecevit）政府救災速度緩慢，使災民怒火難以收拾，也間接促使艾爾段上位成為總統。

▲▼土耳其強震、土耳其地震。（圖／路透）

▲土耳其規模7.8地震過後的南部哈泰省空拍照。（圖／路透）

艾爾段當年承諾重建土耳其，也確實做到了。過去20年來，土耳其民眾見證新的橋樑、購物中心、清真寺及摩天大樓等如雨後春筍冒出，現在看來，高速、大規模發展的代價不小，與執政黨關係密切的商人成最大贏家。

如今艾爾段面臨艾西費特當年的處境，5月14日的選舉將決定他的去留。

土耳其國內政治分化嚴重，執政黨與最大在野黨共和人民黨（CHP）支持者間高度對立，選舉期間更是如此。但是這一次，震災嚴重威脅艾爾段的執政基礎。

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）分析師艾利姆（Yusuf Erim）指出，這場地震使之前所有的民調結果變得無關緊要。每個政黨都有3個月的「重新來過」期，他們在這段時間的表現將決定5月選舉的結果。

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其總統艾爾段5月將面臨選舉考驗。（圖／達志影像／美聯社）

受地震影響的10省中，阿德亞曼（Adiyaman）等6省是執政黨的傳統票倉。2018年選舉時，執政黨在阿德亞曼省贏得7成選票。靠近土耳其與敘利亞邊界的哈泰省（Hatay）也是重災區之一，有一說認為，當地選民因挺在野黨而獲得較少的援助。

考量到許多災民因房屋崩塌沒有地址、通訊中斷，選舉可能延後。這將使政府爭取更多時間對支持者做出彌補。但是根據土耳其憲法，除非戰爭爆發，否則選舉不能延後超過1個月。

一旦選舉如期登場，艾爾段再也不能打「建設牌」。此外，處理震災需大量國際援助，他也更難吹捧自己將土耳其打造為獨立於西方的「強國」。地震本身會不會終結艾爾段政權仍難預測，但足以肯定的是，選舉只是一道關卡，真正的挑戰在於世紀天災後的重建作業。

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