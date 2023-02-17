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網傳新政策「強制民眾打新冠疫苗？」　指揮中心急澄清：僅為建議

▲▼2/16中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

有報導指「政府接下來擬要求每一位民眾至少打1劑新冠疫苗」引發網友反彈，質疑是否強制要求民眾打疫苗。中央流行疫情指揮中心今（17）日晚間發佈新聞稿澄清，無論中央或地方政府，絕無強制要求民眾施打疫苗。

為了提升疫苗覆蓋率，中央流行疫情指揮中心走訪22縣市討論疫苗接種策略，指揮中心社區防疫組組長莊人祥16日拜會南投縣政府時表示，指揮中心最近會推出政策，希望今年3至4月之間，每個人最少要打一劑疫苗，沒打過疫苗的民眾還是要打基礎劑，打過追加劑的人，要繼續打；確診3個月的民眾，也要打疫苗。

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有媒體報導指「政府接下來擬要求每一位民眾至少打1劑新冠疫苗，這項防疫新政策最快3月上路」，引發網友議論「強制也太誇張了吧」，甚至反問「強制接種、這就是民主國家？」、「出事誰負責？」、「和對岸看齊？」。

指揮中心今(17)日晚間澄清，無論中央或地方政府，絕無強制要求民眾施打疫苗。針對政策，指揮中心發言人羅一鈞表示，目前是傾向「建議」民眾至少打過一次疫苗，至於是否每年接種，還需研議送ACIP會議討論。

指揮中心進一步說明，因應目前全球新冠疫情趨緩，各國邊境逐步調整開放，並持續推動COVID-19基礎劑及雙價次世代疫苗追加劑接種。

羅一鈞表示，會與各地方政府共同推動疫苗接種計畫，安排合約醫療院所設置社區接種站、入校，提供到宅及至長照機構等接種服務，加強推廣，增進接種可近性，促使對於未曾接種基礎劑，以及今年尚未追加接種雙價BA.4/5追加劑民眾，共同響應全民接種，以增進免疫保護力。

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