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男屍「爆頭半裸」詭坐路中央！　疑撞車拋飛車外後遇二次車禍

▲▼婦人車禍昏迷2星期，醒來崩潰。（圖／PAKUTASO）

▲男子遇撞車後又遇二次車禍。（示意圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞16日凌晨發生一起嚴重車禍，由於時間太晚，人煙稀少，直到5個小時後才有路過民眾發現死者滿身是血、頭部破裂的「坐」在路中央，明顯死亡，且上半身赤裸。警方到場後調查，研判死者是在車禍後被拋飛車外，隨後又遭途經的車輛撞上，遺體才會以詭異狀態坐在路中央。

根據《星洲網》報導，31歲的死者16日凌晨1時開車行經一間駕訓班，沒想到發生車禍，但卻無人發現，錯過搶救時機。直到當地一名民眾同日上午6時左右準備前往駕訓班時，才在路中央發現滿身是血的死者，當時他上半身赤裸地坐在路中央，但因為頭部嚴重創傷，明顯已經死亡。

路過民眾嚇得立刻報警，而警方到場後，在男子陳屍處50公尺遠的樹叢，發現一輛嚴重損毀的車輛，經確認後得知該車確實為死者所有。警方初步調查，男子疑似是在發生車禍後，被拋出車外，然而由於視線昏暗，因此後來又被路過車輛不小心撞上，遭遇二次車禍。

附近居民指出，當天凌晨1時40分曾聽到巨大的煞車聲，疑似就是男子撞車的時間點。死者家屬獲報後也隨即趕往現場認屍，並確認死者身分。目前警方已將該案列為車禍調查，但當地警察不願對此案作出更多回應。

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