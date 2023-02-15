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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘鬆口「為台灣做事義不容辭」　侯友宜：台灣最重要的是內部團結

▲▼ 新北市長侯友宜 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

鴻海創辦人郭台銘昨與前立法院長王金平見面，會後接受媒體訪問時，郭表示，只要台灣2300萬人需要他為台灣做點事，不計較任何形式，義不容辭，絕對做出應有的貢獻。對此，新北市長侯友宜表示，台灣最重要的是內部團結，才能讓台灣永續發展，希望大家能夠同心，一起把事情做好。

郭台銘14日下午與王金平會談，會後媒體詢問到，若回國民黨參選，會跟之前黨員道歉嗎？郭台銘說，時空背景不同，四年來他學到不少，當時想為國家為人民做點事情，但也許年輕氣盛、一時衝動，不過牽涉不到道不道歉的問題，而是他自己做的決定，卻沒考慮到很多政治情況；此外，經過這四年來，國際政經情勢有很大變化。

郭台銘強調，只要能夠為台灣這片土地，台灣2300萬人民有需要他對台灣做點事，他不計較任何形式，只要有需要，「我義不容辭」，絕對做出應有的貢獻，必須盡全力。

侯友宜今（15）日對此回應，每個人想為國家、為人民多做事，這是每個人的心意，但大家不要忘記，只要有人有心有力為這塊土地多貢獻，我們都要願意且要齊心齊力的團結在一起，因為台灣最重要的是內部的團結，這樣才能讓台灣永續發展，所以有這樣想法的人，希望能夠同心把事情做好。
 

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