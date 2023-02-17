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台南市YouBike 2.0提前啟用　市民卡可享雙重優惠

▲交通局長王銘德表示，為了讓市民朋友及228連假期間到訪台南的遊客，體驗全新的台南市公共自行車服務，特商請微笑單車將已建置完成的77處YouBike 2.0租賃站提前上線服務。（圖／記者林悅攝）

▲交通局長王銘德表示，為了讓市民朋友及228連假期間到訪台南的遊客，體驗全新的台南市公共自行車服務，特商請微笑單車將已建置完成的77處YouBike 2.0租賃站提前上線服務。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市民關切的YouBike 2.0系統因建置進度超前，將提前於23日正式啟用，原T-Bike站點或鄰近替代站點、新設站點等共77站點，3月1日後陸續再開放8處站點。

交通局表示，YouBike 2.0提前啟用，方便市民及遊客在228連續假期期間嘗鮮體驗，且至今年底止前30分鐘免費，持市民卡的市民除前30分鐘免費，還享受後續續租半價優惠，YouBike 2.0預計明年底完成500站點，提供完善的路網服務。

交通局長王銘德表示，為了讓市民朋友及228連假期間到訪台南的遊客，體驗全新的台南市公共自行車服務，特別商請微笑單車將已建置完成的77處YouBike 2.0租賃站提前上線服務，第一階段全新上線的YouBike 2.0租賃站，是依原有77站T-Bike所在地點的空間特性，以原地更新、於原站點鄰近地點設置替代站及串聯路網增設新站等不同方式，繼續提供不中斷的公共自行車服務。

▲交通局長王銘德表示，為了讓市民朋友及228連假期間到訪台南的遊客，體驗全新的台南市公共自行車服務，特商請微笑單車將已建置完成的77處YouBike 2.0租賃站提前上線服務。（圖／記者林悅攝）

市長黃偉哲為鼓勵使用公共自行車作為短程接駁的交通工具，推出台南市YouBike 2.0優惠方案，自2023年2月23日起至12月31日止，不限卡別前30分鐘免費，第二個30分鐘後，台南市市民卡全面半價，請市民朋友多多利用，YouBike 2.0的計費方式為前4小時每30分鐘10元，第4至8小時每30分鐘20元，超過8小時則每30分鐘40元。

交通局指出，目前已建置完成並在第一波上線服務的YouBike 2.0站點有77處，均位於原有T-Bike服務的行政區，依原T-Bike站點所在位置的不同，除原地轉換成YouBike 2.0新系統的公共自行車租賃站計52處，以替代站方式提供服務的計9處，為串聯路網而先行增設的新站則有16處。

▲交通局長王銘德表示，為了讓市民朋友及228連假期間到訪台南的遊客，體驗全新的台南市公共自行車服務，特商請微笑單車將已建置完成的77處YouBike 2.0租賃站提前上線服務。（圖／記者林悅攝）

另外還有8處施工中及進行系統測試的站點，也預計於3月1日後陸續上線，除了先前於交通局「運轉交通好台南」臉書粉絲專頁已經公布的85站外，交通局持續辦理新站選址作業，逐步擴大台南市公共自行車的服務區域，最新的建站資訊，也請市民朋友持續關注「運轉交通好台南」臉書粉絲專頁。

交通局長王銘德也要求同仁與微笑單車（YouBike）團隊密切合作，持續擴大服務區域及增加設站密度，預計在2023年11月底完成300站、2024年底前完成500站，以提供更便利的公共自行車服務。

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