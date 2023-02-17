普丁女幕僚「50m高樓墜落」離奇亡！　生前掌控俄烏戰爭關鍵資金

▲俄羅斯高級女官員墜落身亡。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自俄媒）



記者王佩翊／編譯

俄烏戰爭開打即將屆滿1年，然而在這個關鍵時刻，卻傳出一名俄羅斯總統普丁身邊的女性高級國防官員從50公尺高樓墜落身亡。根據警方調查，該名俄羅斯女官員應是自殺死亡，她的個人物品與文件被發現遺落在墜落大樓的陽台，而她在墜樓的數分鐘前，才剛打電話給前夫。

根據《紐約郵報》報導，參與俄烏戰爭的58歲俄羅斯高級國防官員楊金娜（Marina Yankina）被路人發現，躺在聖彼得堡一棟大樓的入口處。警方接獲通報後趕往現場調查，確定她是從高處墜落死亡，而根據現場遺留的物品與前夫指證，初步判斷楊金娜是自殺。

警方在該棟大樓的陽台發現楊金娜的個人物品與文件，而她的前夫也證實，楊金娜在跳樓的前幾分鐘，曾經打電話給他，告訴他自己要跳樓，並讓前夫報警。據悉，楊金娜的前夫就住在事發現場的附近。警方至今並未公布楊金娜的動機，不過她生前曾與病魔奮鬥。

楊金娜是普丁在俄烏戰爭中掌控資金的關鍵人物，她是俄羅斯國防部西部軍區財政部門的負責人，該部門同時也與伊拉克戰爭密切相關，在加入該部門之前，楊金娜曾在聯邦稅務局任職。俄羅斯調查委員已證實楊金娜之死，並承諾對她的死亡進行調查。

自俄烏戰爭爆發後，就有許多俄羅斯高官與商界人士離奇死亡。近日，72歲的俄羅斯內政部少將馬卡羅夫（Vladimir Makarov）被發現在莫斯科郊區自殺身亡，而他1月份才剛被普丁炒魷魚。消息稱，自此後他便陷入「深度憂鬱」。

馬卡羅夫太平洋高級海軍學校（makarov pacific higher naval school）的44歲副校長博伊科（Vadim Boiko）2022年11月被發現死於全身多處槍傷，警方調查後認為他是自殺。他的遺孀說，他在辦公室內朝自己的胸口開了5槍。博伊科在普丁的動員令中擔任重要角色，同時被認為需要對入侵烏克蘭負責。

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