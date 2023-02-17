短片徵選總獎金22萬元　世新大學攜手僑委會「聽僑生說故事」

▲ 世新大學校長陳清河鼓勵全國僑生積極參與，紀錄到台灣讀書的美好。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

自媒體風行全球影響力遽增，催生Vlog、短影音創作者能量迸發，為運用新興科技與模式，擴大台灣僑生服務量能，僑務委員會攜手世新大學舉辦第一屆「2023年僑生短片徵選活動」，祭出高達22萬元的總獎金，以主題「聽僑生說故事」邀請全國僑生透過影像創作分享來台就學的心得與生活經驗，即日起開放報名至4月15日截止，詳情請查詢活動網站：https://ots2023video.com.tw/。

大專校院每年境外生人數逾10萬上下，其中僑外生人數約佔八成，是全球華語人才培育的重要基地。身為傳播教育龍頭的世新大學，長期培養兼具傳播力與數位力的跨域人才，去（2022）年底更率先各校，迎來香港城市大學的短期研修生來台，除重點培育新興的虛擬攝製模式，也安排學生走入台北文化古建築群認識台灣，擴大培植僑青世代，扎根僑教文化。

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▲ 聽僑生說故事！2023年僑生短片徵選活動起跑，總獎金高達22萬元。

世新大學校長陳清河表示，有很多僑生選擇世新就讀，校內來自各國的境外生人數近千人，尤其是新聞傳播學院佔比最大。這次的短片徵選活動類型不拘，劇情、紀錄、動畫片等皆可，邀請在台灣就讀的僑生，將生活的點點滴滴與感動拍成影片，展現學習的所見所聞，紀錄讀書的美好經歷。陳清河特別鼓勵各大專校院的僑生積極參與，讓大家聽到更多元的僑生故事，透過這次機會發揚光大。

「聽僑生說故事！2023年僑生短片徵選活動」由中華民國僑務委員會主辦，世新大學協辦，競賽方式一律採線上報名，不須繳交報名費，符合僑生資格之報名者，須在4月15日前上傳參賽短片，若經僑委會審查僑生資格不符者，將另以報名Email於3到6日內通知。活動總獎金高達22萬元，獎項分為冠軍8萬元、亞軍5萬元、季軍3萬元、殿軍1萬元，佳作10名每名5千元，將於5月19日在世新大學舉辦頒獎典禮，詳情請查詢活動網站：https://ots2023video.com.tw/。