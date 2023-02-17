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高雄16歲男逃家自立！超商拿「阿嬤LV袋」被識破　出走原因超心酸

▲▼高雄16歲男年前逃家！超商拿「阿嬤的LV袋」被識破帶回。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄一名16歲少年過年時逃家，讓單親爸爸非常心急。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、鄒鎮宇／高雄報導

高雄一名16歲少年小黎（化名）大年初一（1月22日）時跟爸爸說要去找朋友，之後就再無音訊，讓單親的爸爸非常著急，連忙報警求助。警方不斷努力尋找，最後在苓雅區發現少年並將其帶回家，而小黎也透露，他離家是為了去工作分擔家計。

高雄市政府警察局少年警察隊表示，小黎1月22日告知家人要外出與朋友遊玩幾天後再回家，未料至農曆過年後尚未返家，父親擔心在外安全且對其可能行蹤所知有限，因而向派出所報案，少年警察隊員警接獲通報後遂積極展開協尋。

警方訪查少年交友狀況並分析所得情資，輔以科技偵查追查少年足跡，查到小黎曾在鳳山、苓雅等地區出沒，但行蹤飄忽不定，再分析社群軟體加上經常出、入區域的可能路線等監視器進行過濾分析，最終在苓雅區興中路上的商店附近尋獲少年小黎。

▼警方透過古典茄芷袋認出少年。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄16歲男年前逃家！超商拿「阿嬤的LV袋」被識破帶回。（圖／記者許宥孺翻攝）▲▼高雄16歲男年前逃家！超商拿「阿嬤的LV袋」被識破帶回。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，小黎透露，他覺得自己再過1年多就滿18歲，因此想要打工賺錢嘗試獨立自主生活，藉此分擔家中的經濟，找到住宿地點後就帶著「阿嬤的LV（古典茄芷袋）」離家工作。因此，警方尋獲小黎時，在袋子內發現許多工具，認為小黎年紀雖輕卻相當懂事。

小黎的父親接獲通知，立刻將孩子接走，並感謝警方的用心，表示不會輕忽孩子的教育，親子互動融洽，警方也會持續協助後續輔導學習事宜。

高雄市政警察局少年警察隊呼籲，家長應多關心子、女生活交往狀況，若對於學業或生活上情事而需要協助時，少年警察隊設有關懷諮詢專線電話（07-3954648），會視個案轉介教育局、社會局及少年輔導委員會等單位，提供協助解決或就學、就業相關之輔導，民眾可多加運用。

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