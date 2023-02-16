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臥室「掛2物壓床」犯血光之災！一片片利刃砍人體　靠1招破解

▲▼房間,租屋,房客,套房,雅房,分租,吊扇,臥室,床,百葉窗,書櫃,收納櫃,鏡子,風水。（圖／Pixabay）

▲臥室的風水會影響健康與運勢。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

臥室是人每天休息、養精蓄銳的重要空間，因此風水的好壞也關係著睡眠品質、身體健康及運途高低。「命理界阿湯哥」湯鎮瑋老師近日在粉專示警「重物壓床，血光之災」，並點名睡床上若掛有2物品，睡者會觸犯血光之災，奉勸盡快改善。

湯鎮瑋指出，如果睡床上有吊扇、垂掛式燈具，會使睡者觸犯血光之災，「尤其是葉片式吊扇和日光燈，造成的影響最嚴重。因為葉片式吊扇如同一片片刀刃，砍向人體，易造成睡者容易有意外或血光問題。」

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▲▼吊扇,風扇,天花板。（圖／示意圖／達志影像）

▲湯鎮瑋說，葉片式吊扇壓床猶如一片片刀刃砍向人體。（示意圖／達志影像）

若欲化解重物壓床造成的血光影響，湯鎮瑋建議，最好將睡床移位，避免睡在垂掛式燈具下方，就能使上方壓力無法直接壓在人體上，藉此改善。

信義居家也曾以物理層面解釋「燈壓床」的壞處，由於燈具形成氣流往下衝射，會影響睡眠，對健康產生不良影響，而燈具照射到身體位置，時常會出現需要開刀的身體病痛，若是長條燈管直接對床或壓床，更會引發突如其來的血光之災。

說到規劃臥室的重點，信義居家提醒，床鋪正上方應避免「樑柱」、「燈具」、「電器」等物品，可採間接照明燈光，或是採用隱藏式空調跟燈光，也能使睡眠品質大幅提升。

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