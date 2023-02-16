碩士曝工作嘆「月薪才27K」很魯嗎　一票人看傻：做超商都贏

▲碩士畢業月薪才領27K，公布職業詢問，「會很魯嗎」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／趙蔡州報導

在「學歷通膨」的時代，擁有大學畢業證書，已成多數工作的基本門檻，不少人為了找到好工作，只能往上爬到碩士、博士。一名男網友表示，他24歲剛碩士畢業，因為找不到理想的工作，最終選擇在南部某傳產工作，月薪27K，讓他感嘆「碩士領27K會很魯嗎」。貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，他今年24歲從私立大學的美術類碩士畢業，畢業後待業了半年，履歷投了超過100間公司，但幾乎都回覆感謝函或「無聲卡」，直到2022年底終於找到工作，在南部某傳產擔任作業員，月薪27K月休6天，最後想詢問大家「碩士領27K會很魯嗎？」

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▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「碩士去當傳產作業員，那你何必多花那些錢去讀碩士」、「你當初讀美術研究所是為什麼啊」、「太浪費你的學歷了吧」、「等等，我在超商工作，月休10天，上8小時薪資都比你高」、「你為什麼找這個，我去餐飲業都有35K」、「怎麼不簽一下，當個輔導長，碩士當到少校沒問題啦」。

也有人建議，原PO可以一邊工作一邊繼續面試其他公司，有人說，「我朋友私立大學畢業，當作業員領34周休二日，你學歷都比我朋友好了，太枉費碩士文憑了」、「趁剛畢業再找其他的」、「要不要再投看看其他工作呀，碩士領這種薪水，真的很母湯」、「有工作做先做，再跳槽就好，畢竟人還是要生活的」。