　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大學教授「每周滿足妳」！人妻學生一直要　綠夫截圖怒告小王

▲▼教授,老師,上班。（示意圖／pixabay）

▲大學教授與人妻學生偷情，遭丈夫發現後提告教授求償。（示意圖／pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名在某大學任教的葉姓教授，與其指導的碩士在職專班已婚女學生發展不倫戀，互相傳訊曖昧「我下學期都可以留給你」、「每一週都能滿足你」，女學生的丈夫發現後對教授提告，教授辯稱只是為讓她順利畢業，才每周固定約在研究室進行討論，但法官認為對話內容談及負心漢、分手等感情用語，讓身為女學生配偶的男子無法接受，判教授需賠償15萬元。

女學生的丈夫指出，他趁妻子睡覺時拿她的手機解鎖，竟看見妻子與一名男子情話綿綿，向對方表白「是真的很愛你」，往下一看更發現對方是妻子正在就讀的碩士在職學程班指導教授，且因為雙方都有家庭，常會為了相處時間安排不妥當而爭執，妻子賭氣稱「只是要你事前可以問問，但你還是按你自己排定計畫走，彷彿我不存在；感情是兩情相悅，不是用乞討的」、「不曾聽你想為我做些什麼。我也只能體諒還能說什麼？」

教授對於妻子鬧脾氣，也努力安撫說「我老婆臨時敲了，我的時間才變成這樣」、「我很努力在安排」、「我有把你當成施捨對象嗎？」、「下學期都可以留給你」、「每一週都能滿足你，就一週不行」、「不如你的意就被講成負心漢」，丈夫將這些心碎對話截圖下來，當成證據對教授小王提告，求償100萬。

法院一審判教授要賠15萬給丈夫，教授不服上訴，表示那些對話都是丈夫趁妻子睡覺時偷拿手機打開截取，屬於不法證物無證據能力；他身為指導教授，該名女學生因對學術論文較無概念，為求準時畢業，雙方才約定每周於辦公室或研討室進行討論，他也沒回應女學生單方面的愛意文字，更從沒單獨出遊過。

女學生也撇得一乾二淨，表示丈夫知道她與教授間是「互相利用」的關係，因為必須養家、她要趕快拿到畢業證書去學校代課；她又個性熱情，常說超級愛你、愛死你這類的話，沒有字面上的曖昧關係。

但法官認為，如果只是安排論文討論時間，又怎會討論出醋意，更有「負心漢」、「分手」的言論，曖昧的言論也有違社會通念，造成女學生丈夫的痛苦，教授賠償15萬元適當，全案定讞。

ET快訊
知名老街爆偷拍！她如廁嚇壞　闆娘回應讓人傻眼
快訊／「郭王會」畫面曝！　郭台銘笑意藏不住
斷開曹格14年婚姻！吳速玲首現身認「緣分盡了」搬離愛巢
快訊／側翼大翻車！稱舍利子盜圖　佛光山痛心回應了
大S情人節被洩「背後熊抱私照」！　揪具俊曄吃二星餐廳
大學教授「每周滿足妳」！　人妻學生一直要：負心漢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

1天釀1死5傷車禍！景山：駕駛沒有超時工作　桃市勞動局將勞檢

苗栗「清安豆腐街」爆偷拍！她用餐如廁被嚇壞　闆娘回應讓人傻眼

大貨車迴轉撞砂石車...撞倒電線桿　沿線大停電「紅綠燈不亮」

台南「蕭壠香遶境」爆衝突！不爽入廟路線遭阻　2人當街互毆　

化石園區球型互動裝置遭搖破！1大2小落跑　警方回應了

台南永康河堤路3車衝撞「車頭全毀」　2人一度受困...消防急送醫

高雄電動車自燃畫面曝！移動中就出現火源　長者慘遭活活燒死

大學教授「每周滿足妳」！人妻學生一直要　綠夫截圖怒告小王

誆交往可挽回前任？連女友都是騙來的！渣男再騙閨蜜性侵

快訊／台灣黑熊711遭獵殺爆頭身亡　今安葬在從小生長的大雪山

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

奶貓吃肉泥！瘋狂用臉洗碗　下秒趴在貓砂盆斷電超熟睡

自閉症男童祈福「拒鑽轎腳」　粉紅超跑停5mins靠近賜福

阿伯行動不便仍跟隨媽祖　爸媽帶小孩跪地求保佑！

男紅燈與警擦肩溜待轉區　全程往左看大迴轉秒被抓

1天釀1死5傷車禍！景山：駕駛沒有超時工作　桃市勞動局將勞檢

苗栗「清安豆腐街」爆偷拍！她用餐如廁被嚇壞　闆娘回應讓人傻眼

大貨車迴轉撞砂石車...撞倒電線桿　沿線大停電「紅綠燈不亮」

台南「蕭壠香遶境」爆衝突！不爽入廟路線遭阻　2人當街互毆　

化石園區球型互動裝置遭搖破！1大2小落跑　警方回應了

台南永康河堤路3車衝撞「車頭全毀」　2人一度受困...消防急送醫

高雄電動車自燃畫面曝！移動中就出現火源　長者慘遭活活燒死

大學教授「每周滿足妳」！人妻學生一直要　綠夫截圖怒告小王

誆交往可挽回前任？連女友都是騙來的！渣男再騙閨蜜性侵

快訊／台灣黑熊711遭獵殺爆頭身亡　今安葬在從小生長的大雪山

蔡英文「台灣、聖文森共推婦女賦權計畫」　助女性培養專業技術

京城銀今年股利縮定了！回不去2.1元　力守1.5元水準

食農好好玩／大樹鳳梨天堂「巴瓈圓農場」！鳳梨酥DIY、種鳳梨超療癒

資深媒體人在國道差點猝死！　突「心臟絞痛無法呼吸」危急狀況曝

全球科技業今年來裁員破10萬人　Google、Meta競逐砍人王

記得戴口罩忘記帶套！新冠3年「淋病、梅毒」個案攀升　年輕族群為主

如何讓12星座愛上你？ 專家曝追求攻略...「這些人」適合交友軟體

基隆推動「市容整潔」政策　謝國樑：短中期執行逐步改變

婦女每逢生理期大出血　嘉義長庚達文西手術切除肌瘤　

2年前丟兒女墜15樓慘死！狠父突寫3封懺悔信　妻：必須看你們死

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

社會熱門新聞

即／又有外役監受刑人脫逃　刑事局發布緊急查緝專刊

台灣跑酷男失足「3樓直墜B1」　驚悚畫面曝光

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

即／電動車突起火　高雄翁逃活活燒死

快訊／北市婦清晨過馬路　遭休旅車撞飛不治

即／台中鷹架工人4樓墜2樓　送醫不治

送孩上學竟和主任滾上床　人妻爽喊：對我兇殘一起高潮

即／台灣黑熊711遭獵殺　今安葬在大雪山

感謝921支援！台灣隊4噸裝備全捐土耳其

貨車喇叭按出神曲　三重住戶氣炸

翹班玩手遊上班打瞌睡　南港涉毒警擺爛

情人節開戰陳沂　雞排妹親赴地檢署為這事

即／國1嚴重事故！2人噴車外...1死3重傷

驚悚影片曝　回收婦闖紅燈遭休旅車撞飛亡

更多熱門

相關新聞

老公讀頂大碩士「忙又窮」　她想離婚被罵翻

老公讀頂大碩士「忙又窮」　她想離婚被罵翻

一名人妻發文表示，老公是頂大電資的碩士生，但就是個又忙又窮的學生；而她則自認很會賺錢，想要什麼都能買給自己，因此婚姻走到現在，就讓她萌生離婚的念頭，不知怎麼與對方走下去。不過貼文曝光後，卻被底下網友罵翻。

國民黨碩士又少一人！林于玲學位遭撤銷

國民黨碩士又少一人！林于玲學位遭撤銷

土耳其教授不捨台灣英雄「被請走」　消防署回應了

土耳其教授不捨台灣英雄「被請走」　消防署回應了

12星座「遇3招」乖乖牽手成戀人

12星座「遇3招」乖乖牽手成戀人

大甲城公益音樂園遊會2/11見！胖卡餐車進駐

大甲城公益音樂園遊會2/11見！胖卡餐車進駐

關鍵字：

教授學生人妻綠光曖昧偷情碩士不倫

讀者迴響

熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

陳冠希突公開「歐陽娜娜照片」！

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

快訊／27歲男星陳屍遊民收容所！「吞過量藥物暴斃」

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

星雲燒出「珍珠舍利子」！醫揭2種可能

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

李靚蕾怒嗆王力宏：惡意造謠

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

即／又有外役監受刑人脫逃　刑事局發布緊急查緝專刊

快訊／丁特戰勝遊戲橘子！

今晚限定！身分證中「5233」晚餐免費

台灣跑酷男失足「3樓直墜B1」　驚悚畫面曝光

更多

最夯影音

更多
最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身
台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面