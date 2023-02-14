大學教授「每周滿足妳」！人妻學生一直要　綠夫截圖怒告小王

▲大學教授與人妻學生偷情，遭丈夫發現後提告教授求償。（示意圖／pixabay）



記者蔡怡萍／高雄報導

一名在某大學任教的葉姓教授，與其指導的碩士在職專班已婚女學生發展不倫戀，互相傳訊曖昧「我下學期都可以留給你」、「每一週都能滿足你」，女學生的丈夫發現後對教授提告，教授辯稱只是為讓她順利畢業，才每周固定約在研究室進行討論，但法官認為對話內容談及負心漢、分手等感情用語，讓身為女學生配偶的男子無法接受，判教授需賠償15萬元。

女學生的丈夫指出，他趁妻子睡覺時拿她的手機解鎖，竟看見妻子與一名男子情話綿綿，向對方表白「是真的很愛你」，往下一看更發現對方是妻子正在就讀的碩士在職學程班指導教授，且因為雙方都有家庭，常會為了相處時間安排不妥當而爭執，妻子賭氣稱「只是要你事前可以問問，但你還是按你自己排定計畫走，彷彿我不存在；感情是兩情相悅，不是用乞討的」、「不曾聽你想為我做些什麼。我也只能體諒還能說什麼？」

教授對於妻子鬧脾氣，也努力安撫說「我老婆臨時敲了，我的時間才變成這樣」、「我很努力在安排」、「我有把你當成施捨對象嗎？」、「下學期都可以留給你」、「每一週都能滿足你，就一週不行」、「不如你的意就被講成負心漢」，丈夫將這些心碎對話截圖下來，當成證據對教授小王提告，求償100萬。

法院一審判教授要賠15萬給丈夫，教授不服上訴，表示那些對話都是丈夫趁妻子睡覺時偷拿手機打開截取，屬於不法證物無證據能力；他身為指導教授，該名女學生因對學術論文較無概念，為求準時畢業，雙方才約定每周於辦公室或研討室進行討論，他也沒回應女學生單方面的愛意文字，更從沒單獨出遊過。

女學生也撇得一乾二淨，表示丈夫知道她與教授間是「互相利用」的關係，因為必須養家、她要趕快拿到畢業證書去學校代課；她又個性熱情，常說超級愛你、愛死你這類的話，沒有字面上的曖昧關係。

但法官認為，如果只是安排論文討論時間，又怎會討論出醋意，更有「負心漢」、「分手」的言論，曖昧的言論也有違社會通念，造成女學生丈夫的痛苦，教授賠償15萬元適當，全案定讞。