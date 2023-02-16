綠地變藍天！桃捷通過新人事案　董事長、總經理皆向北捷借將

▲桃捷董事長沈志藏(左)、總經理莊英震皆向北捷借將。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司16日召開董事會，會中通過新任總經理人事案，由前臺北捷運公司副總經理莊英震接任總經理。市長張善政再次向臺北捷運公司借將，展現對桃園機場捷運線營運維護，及建立優質企業文化的重視與期盼。

莊英震是淡江大學電子工程系學士、國立臺灣科技大學電機工程系碩士，自1992年進入軌道運輸領域工作，迄今已經31年，一開始從臺北捷運木柵線電聯車維護基層幹部做起，歷任車輛、中運量運輸、工務及系統等處處長，軌道經驗養成基礎扎實，因工作表現傑出，被拔擢擔任北捷副總經理。



莊英震因具備電聯車及軌道系統維修、運務等實務經驗與專長，中央部會與交通運輸等相關單位，都曾多次邀請其擔任軌道運輸系統檢查委員或調查委員，參與初勘、經營維護與安全監督檢查等現場督導，進行實地查核及提供專業諮詢。此外，他也曾參與桃園機場捷運線初勘與阿里山森林鐵路改善等工作。

桃園市由綠地變藍天後，桃園捷運公司人事也隨之異動，本月4日由臨時董事會通過新任董事長，由前臺北大眾捷運公司總經理沈志藏接任。沈志藏的學經歷豐富，交通大學交通運輸研究所碩士，在軌道專業領域具執牛耳地位。