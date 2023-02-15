陸：美國放飛大量高空氣球　非法飛越新疆、西藏

▲中國「間諜氣球」被擊落。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部發言人汪文斌15日表示，從去年5月以來，美國放飛了大量高空氣球，至少10多次非法飛越中國領空，包括飛越新疆、西藏等省份，「美方指責中方飛艇誤入美領空是侵犯美國的主權，那美方對美方氣球非法飛越中國領空又該作何解釋呢？」

汪文斌在記者會上提到，自去年5月以來，美方在美國本土放飛大量高空氣球，持續進行全球環行，未經中方相關部門批准，至少10多次非法飛越中國領空，包括飛越新疆、西藏等省份。

▼中國大陸外交部發言人汪文斌。



汪文斌指出，對於中國民用飛艇因不可抗力誤入美領空，中方已多次向美方作出說明，但美方對美國氣球未經中方批准，非法飛越中國領空卻隻字不提，還聲稱中方散佈虛假信息。

汪文斌反問，「美方指責中方飛艇誤入美領空是侵犯美國的主權，那美方對美方氣球非法飛越中國領空又該作何解釋呢？」

汪文斌強調，中方對非法飛越中國領空的美國氣球作出冷靜、專業的處置，美方卻對因不可抗力誤入美領空的中方民用飛艇作出過度反應，「美方應當就此向中方和國際社會作出解釋和交代，切實反躬自省，停止對中方的抹黑攻擊，停止誤導美國民眾和國際社會，中方保留作出進一步必要反應的權利。」