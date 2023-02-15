美為「間諜氣球」制裁陸企！陸：將採取反制措施

▲美擊落「間諜氣球」。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國商務部近日宣布將對6家中國大陸實體實施制裁，並指控相關實體支持中國大陸的「間諜氣球」項目，包含氣球及相關零組件。對此，大陸外交部15日表示，中方堅決反對，將依法對損害中國主權安全的有關美國實體採取反制措施，堅決維護國家主權和正當權益。

大陸外交部發言人汪文斌在記者會上提到，中國民用無人飛艇誤入美國領空完全是一起由不可抗力導致的意外偶發事件，中方已多次向美方說明情況，「然而，美方濫用武力、過度反應，升級事態，並以此為藉口非法制裁中國企業和機構。」

▼中國外交部發言人汪文斌。



汪文斌強調，中方對此堅決反對，將依法對損害中國主權安全的有關美國實體採取反制措施，堅決維護國家主權和正當權益。

大陸商務部也在14日晚間表示，長期以來，美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，打壓遏制他國企業，人為干擾正常經貿往來，嚴重損害企業合法權益，破壞全球供應鏈產業鏈安全穩定，阻礙世界經濟復甦和發展。

大陸商務部強調，「中方希望美方停止對中國企業的無理打壓，並將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。」

受到美國制裁的6家實體分別為北京南江空天科技股份有限公司、東莞凌空遙感科技有限公司、廣州天海翔航空科技有限公司、山西鷹門航空科技集團有限公司、鷹門航空科技集團有限公司，以及中國電子科技集團第四十八研究所。

▼間諜氣球落入海中，美軍派員打撈。

