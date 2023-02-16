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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸疫後已恢復58國定期客運航班　亞太地區增班超7成

▲北京大興國際機場,國際,旅客,航線,航班。（圖／CFP）

▲北京大興國際機場內的旅客。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸民航局今（16）日就國際航班客運恢復情況作出說明，民航局運輸司副司長商可佳表示，從2月6日至12日實際執行的航班情況來看，已經恢復與58個國家間的客運定期航班，98家中外航空公司共執行795班，較「乙類乙管」政策發佈前一周（1月2日至8日，482班）增長65%。

▲北京大興國際機場,國際,旅客,航線,航班。（圖／CFP）

▲大陸國際客運航線持續恢復。（圖／CFP）

商可佳指出，中國與泰國、柬埔寨、澳大利亞、馬來西亞、新加坡、越南等6個亞太地區國家間的航班量共增加226班，超過增班總量的70%，「客運航班量總體恢復至疫情前的9%，中方航空公司執飛航班量佔比為62%。中國與阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）、義大利、新西蘭（紐西蘭）、荷蘭、哈薩克等27個國家間的航班恢復比例超過20%，其中，埃及、比利時、沙特（沙烏地阿拉伯）等6個國家的航班恢復比例超過五成。」

對於航班恢復情況，商可佳認為將隨著國際公商務人員往來和旅遊、留學等市場的逐步恢復，國內外航司的航班運力調整逐步到位，國際航班量有望再增加。

商可佳強調，大陸民航局將繼續統籌做好運行安全、疫情防控和國際航班恢復工作，與各國民航主管部門保持溝通，及時批覆中外航空公司復航和增班計劃，更好滿足國際旅客出行和經貿交往需要。

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